櫻茉日　新紮J奶女神

大家有冇發覺，近年日本AV女優嘅上圍有愈嚟愈大嘅趨勢，搞到F奶變得平平無奇，G奶亦變得好普通，咁J奶夠勁喇啩？！真係要睇過至知，但如果好似今期「世界Cup」主角櫻茉日，個樣生得咁可愛，就算對波細啲都無所謂啦！

嫩白大肉彈

身為日本AV迷，尤其係鍾意巨乳女優嘅話，有間片廠一定要識，就係OPPAI喇！事關佢哋喺過去咁多年簽下咗唔少超Cup大波妹，包括O奶女優Hitomi、J奶女優Julia同松本菜奈實。雖然上述女優唔係引退就轉咗會，但作為一間巨乳女優專門店，絕對唔會冇貨賣，由寫真界殺入AV界嘅櫻茉日，正正係O廠嘅最新重點新人！呢位22歲嘅靚女，擁有40-24-35嘅三圍比例，身材可謂極具「殺傷力」，特別係嗰對J Cup木瓜奶，簡直係冇得彈，加埋肌膚鮮嫩白滑，確實係相當吸睛。

突然下海

櫻茉日喺7月正式喺AV界登場，但其實佢唔係初次作幕前演出，因為上年已推出咗兩部寫真映像作品，演出風格仲好鬼大膽，用雪條表演口技之餘，又做出好多疑似做愛嘅猥褻動作，成功吸引唔少寫真迷注意。當大家以為阿妹會食住個勢繼續喺寫真界搏殺之際，佢突然間下海，令唔少人都好詫異，但就獲得巨乳評論家杜哲哉激讚，話佢對J奶又大又靚。

睇番櫻茉日嘅演出，真係好唔錯，體質相當敏感，亦擅長溫柔地招呼男優，如果往後繼續進步嘅話，一定可以成為新一代J奶女神！