前華姐冠軍余思霆,擁有33C驕人上圍,熱愛陽光海灘的她,不時出海暢玩並將照片公諸同好。雖然近日天氣有點秋意,但無阻她的雅興出海玩樂,見她穿上一件頭泳衣,但依然十分吸睛,美好身段和事業線無所遁形。不過,今次出海有意外收穫,她竟然撿到薯片興奮得拿着拍照。網友笑言靚女特別有着數,即使出海都撿到薯片,令人意想不到。她發文表示:「最愛的滑水!我回來啦!Do what I love and be myself !撿到薯片,霆霆小宇宙,充實的生活。」