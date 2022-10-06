港姐冠軍林鈺洧收歛言行　發掘演藝潛能恨拍《愛‧回家》

2022年港姐冠亞季軍林鈺洧（Denice）、許子萱、梁超怡、友誼小姐邢慧敏連同十強佳麗徐麟、陳瑞菱等今晚（6日）出席慈善晚宴，近日傳出與太太前港姐錢慧儀婚變的東華主席馬清揚亦有現身，但他未有受訪。

Denice近日頻頻出席活動，每日只有5、6小時睡眠，但笑言感充足，不會想放假，她說：「我鍾意做嘢，放假冇目的，自己乜都想試，綜藝、主持、演藝都想試，想發掘自己不同一面，好想拍《愛‧回家》。」提到今日她們19位佳麗齊齊見監制，將來可望分配合適的工作。她表示正努力改善說話技巧，自認口才不佳，咬字有待改善，她說：「我個口追唔到個腦。（唱歌呢？）參選時有學過唱歌，最近去朋友聚會唱K，做咗咪霸，鍾意咗唱。」提到早前與其他佳麗一同為梁家琪慶生，Denice稱與佳麗感情的確相當好，成為好姊妹，好難得，笑言《美麗戰場》的橋段並冇發生過。

早前「十優港姐」麥明詩讚Denice說話直接和誠實，Denice說：「多謝師姐，之前活動見過一次面。（讚你令港姐改變係好事？）之前我身份係Model，講嘢大膽啲為配合工作，依家係香港小姐，要做番港姐該做嘅事，言論會收歛啲，唔會咁大膽，篩選吓同修飾吓！（後悔之前言論？）唔會，收唔番，係學多樣嘢，上咗一課，依家會諗清楚先講。」