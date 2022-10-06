偷食藉口多 人妻大把貨

寂寞人妻夜未眠，原來心中有慾念，搵個男人去纏綿，呢種劇情係咪熟口熟面？咪因為佢係四仔劇情嘅套路囉。唔想睇呢啲老土橋段，以下3套作品可能會畀到你嶄新體驗。

搭上渠王

又話係新體驗，何解又有渠王出現？大家咪心急，呢套由Lethal Hardcore製作嘅《Horny Cheating Housewives #4》，雖然劇情同樣係寂寞人妻勾引渠王上床，但跟住落嚟嘅發展令人意想不到。影片由Stoney Curtis及Jerry Kovak兩位四仔名導攜手合作，故事講述寂寞人妻Laney Grey以為搭上渠王就可以盡情梳乎，點知渠王老婆突然走嚟監工，發現老公同人妻喺床上肉搏，久違嘅慾望一撻即着，結果演變成三人大亂鬥，而喺呢個時候，Laney Grey個老公又返到嚟，成件事真係亂晒籠呀！

婚後出軌

人妻喺婚後即刻出軌，呢啲橋成日見，有咩咁特別？呢套由Digital Sin推出嘅《Married And Cheating #2》，就嘗試搞搞新意思。影片由Octavia Red、Reina Rae、Mackenzie Mace等多位索女參演，故事講述佢哋係新婚人妻，但婚後第二日就約埋一齊出軌。為乜要集體出軌咁搞鬼？唔通三人出動一人免費？原來係城中嚟咗一班單身富豪，佢哋諗住有機會飛上枝頭，決定連老公都唔理。究竟邊位人妻能夢想成真？就留畀大家自己睇。

辣爆人妻

用個「辣」字嚟形容女人，原來唔一定係指身材火辣或性格潑辣，四仔片廠New Sensations就透過《Young Vixen Hotwife》話畀大家知，有啲人妻可以因嗜辣而出軌！影片搵嚟Lumi Ray、Charly Summer、Lumi Ray同Braylin Bailey參演，故事講述佢哋無辣不歡，食親嘢都係勁辣口味，辣到老公唔願返屋企食，搞到空虛又寂寞，惟有約埋一齊聚餐，偏偏喺呢個時候遇到一班同樣嗜辣嘅男人，雖然外形一般，但勝在同聲同氣，結果大家愈混愈熟，仲發展埋床上關係呢！