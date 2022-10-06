簡淑兒赴英工作與麥大力分隔兩地：大家都好信任

香港開電視節目《離鄉別井的故事》，將於下周一（10日）播出，節目由簡淑兒（Jessica）擔任主持，並遠赴港人移民熱點英國，探討當地港人移民前後的情況，了解他們面臨的機遇與困境。Jessica訪問了不少有故事的素人。談到拍攝過程中，最令簡淑兒難忘的莫過於見證英女王逝世，她表示：「喺宣布英女王離世前一刻，見到雙彩虹，仲記得喺全國默哀一分鐘，我哋咁啱喺出面拍緊嘢，感覺好似全英國停頓咗一分鐘悼念英女王，呢一分鐘係一遍靜寂。」

Jessica逗留英國超過一個月，連日拍攝令她感到相當疲倦。她謂：「每日都要開工，到第4個星期左右開始有啲攰，加上我之後病咗，病到冇咗把聲，每日都同自己講撐埋佢。」而問到會否因為今次節目拍攝而萌生移民想法？Jessica指自己本身在外地長大，而家人亦居外地，但她相信觀眾看節目後，會對移民有一個新體會。

此外，問到跟男友麥大力分開的這段日子，男友可有每日報告行蹤？簡淑兒指：「每日都有聯絡，有時Message、有時通電話及FaceTime，不過因為時差關係，都唔可以傾得太耐，但都開心，大家對對方都好信任。」