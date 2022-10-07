【是日通勝】

農曆九月十二

壬寅年 己酉月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：開市、交易、祭祀

忌：詞訟、出行、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：18、27、32、49

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

金牛座：事業遇阻力，與人交流宜慎言，可影響大局。

雙子座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

巨蟹座：理財有道，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

獅子座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

處女座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

天秤座：事業上獲理想成績，但處理投資要保持審慎。

天蠍座：獲愛神眷顧，有心儀對象者勿錯過表白良機。

人馬座：運勢好壞參半，保持笑容，可獲更多正能量。

山羊座：幸福要靠自己爭取，太被動有可能錯失良緣。

水瓶座：不必跟人比較，人生總會遇到不如意的事情。

雙魚座：謀事忌故步自封，朋友意見可助你清除盲點。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 是非多

鼠：謀事要量力而為，收起不切實際的想法。

牛：精力旺盛，做事得心應手，易獲好成績。

虎：身邊小人多，是非纏身，需要謹慎行事。

兔：心情煩躁，勿胡思亂想，宜找好友開解。

龍：桃花滿面，易吸引異性注意，心情大好。

蛇：腦筋轉數快，處理大小問題均游刃有餘。

馬：生活變數多，遇到不如意時勿垂頭喪氣。

羊：偏財運不錯，有賺外快機會，好好把握！

猴：事業運好轉，對求職者有利，宜加把勁。

雞：好運降臨，遇上棘手問題也能一一化解。

狗：財運好到極，有利做生意，開單冇難度。

豬：是日沖煞，總覺得有人跟自己對着幹。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

鼻頭有肉心無毒 鼻頭尖削心太毒

「大鼻子情聖」相信很多人都聽說過，但出處在哪？很多人不知道，筆者也不太清楚，但是財富多的男人會有很多情人，一定有很多人會認同。

中國面相學，鼻子是財帛宮，若鼻子在面貌中的比例輕微偏大少少，可視為大鼻子，也就是財帛宮大的人，相對富裕，所以才會有「大鼻子情聖」這話流傳。

相書云：「鼻如懸膽準頭圓，不斷山根聳上天，廷尉蘭台無欠缺，聰明富貴壽綿延。」準頭是指鼻頭有豐厚的肉，山根是分隔兩眼中間的位置。鼻頭有豐厚的肉，鼻樑骨到山根位置，與額頭官祿宮位到額頂的天中位，不斷隔的骨，左右鼻翼之廷尉蘭台無缺損，這就是君子愛財，取之有道，所以富貴長壽。

「鼻頭尖小為貧忙，孔仰家無隔宿糧，還怕曲如鷹嘴樣，一生奸巧最猖狂。」相書論述鼻樑輕微灣曲，鼻尖如鷹嘴之人，因自小家貧，其心對錢財之欲望強烈，所以在職場上會用上奸巧的心機，來爭取自己想要的利益。另外，有的鼻樑雖直，但從側面看，鼻樑如刀削之鋒，也是奸巧之人。

鼻頭有肉，取財有道之君子。鼻尖如鷹嘴，鼻樑如刀鋒，奸巧求財。兩者心態，觀察其鼻，自有分曉。