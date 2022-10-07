釜日電影獎︱李政宰奪導演獎！湯唯韓國封后　新作成大贏家

韓國影壇年度盛事《第31屆釜日電影獎》昨日舉行，內地女星湯唯及韓星朴海日主演的韓片《分手的決心》共掃走5個獎成為大贏家，朴海日勇奪最佳男主角，湯唯則撼低康城影后全度妍及青龍影后千玗嬉封后，更成為首位獲此殊榮的內地女星。

《第27屆釜山電影節》前日在釜山海雲臺開幕，電影節的其中一環《第31屆釜日電影獎》昨午在海雲臺的酒店舉行，由女團少女時代成員秀英與男星金南佶擔任司儀。代表韓國角逐奧斯卡最佳國際電影獎的韓片《分手的決心》，昨日在《釜日》共掃走5個大獎，主角朴海日及湯唯稱帝封后，後者更是擊敗全度妍及千玗嬉等勁敵，成為首位奪此獎項的內地女星。

《分》片是湯唯繼2010年主演的韓片《晚秋》後，相隔逾10年演出的韓國電影，上映後獲得廣泛好評，導演朴贊郁憑該片在《第75屆康城電影節》勇奪最佳導演，而湯唯上月30日亦在韓國《第27屆春史電影節》獲得最佳女主角。由於身在內地未能親身領獎，她特別拍下短片分享得獎感受：「非常感謝《釜日電影獎》頒這個獎給我，其實真正要感謝的，是我們的導演朴贊郁，感謝他邀請我參加這部電影，也謝謝丁瑞慶寫了那麼棒的劇本，還有朴海日和台前幕後每一位工作人員。」

同片拍檔朴海日稱帝

至於擊敗宋康昊、薛景求、趙震雄及鄭雨盛勇奪影帝殊榮的朴海日，是首次在《釜日》奪得這個獎項，他特別多謝湯唯及高庚杓等演員及製作人員。《分》片同時獲得最佳作品獎，身在美國的朴贊郁拍片發表得獎感言：「假如朴海日和湯唯沒有得獎，我也會拒絕領這個作品獎。」該片還獲得最佳攝影和音樂獎，成為全場大贏家。

最佳男女配角方面，男星任時完與女星李秀敬分別憑《緊急迫降》及《奇蹟：給總統的一封信》得獎，至於最佳男女新人獎則由《好人》的李孝濟及《十個月的未來》的崔成恩獲得。身在海外的人氣韓劇《魷魚遊戲》男星李政宰，憑他首部執導電影《Hunt》成為最佳新人導演，《韓山島海戰》的卞耀漢與女星IU則獲得男、女子年度明星獎，而IU因為有其他行程而未能赴會，只透過影片答謝粉絲支持。