「戲劇大師」陳淑儀論盡拍檔：梁朝偉畀我知道咩先係明星！

戲劇大師陳淑儀先後摘下三次劇場最佳男主角，他在電台《星光背後》訪問中透露當年他比同班同學遲入讀演藝學院，與朱茵更是同屆同學，亦經歷過電視台到演藝揀卒的經驗，最終令他明白娛樂圈着重外型的現實，他說：「如果我高兩吋，我認為際遇會唔同。畢業嗰年，電視台監製來學校揀人，叫晒所有男仔企起身，似我唔夠高嘅就坐番低。女嘅最終就選咗朱茵，我當然羨慕朱茵好快就紅，但佢真係靚女吖嘛，讀書時第一眼就見到佢，全班男同學都會被佢吸引。」

在電影方面，他坦言沒甚緣份，曾在電影《哥哥的情人》更是與影帝梁朝偉結緣，談到與偉仔鬥演技的經驗，他由衷佩服說：「當時第一次拍電影唔識嘢！梁朝偉畀我知道咩先係明星！唔會擺架子！好記得有場戲拍我哋鬧交，嗰時鏡頭影我哋一邊，拍偉仔教訓我，我唔聽擰歪面，當時應該叫cut，但偉仔無叫停，反而移動身體畀我可以對正個鏡頭繼續做戲，我嬲嬲地繼續擰歪面，佢又繼續遷就我，總之佢一邊做戲一邊幫我，呢啲就係大明星，暗地裏幫咗你，唔使話你知，我經常將呢件事同啲學生分享。」陳淑儀指自己性格使然，最終發覺自己不適合電影行業：「拍電影等待嘅時間居多，我唔捱得眼瞓，漸漸地，我發覺舞台劇畀我有更大嘅滿足感。」

本月底他再夥拍既是師弟又是學生的朱柏康重演「神戲劇場」舞台劇《2呃22ART》，他又憶述當年不理家人反對，裸辭穩定銀行職位而考入演藝追夢的經歷。他深受曾演出無處境劇《城巿故事》「蘇忠」、已故戲劇導師何偉龍啟蒙，在戲劇課程完結時獲對方在紙條寫上：「你得的！」他幻想過自己畢業後可以在電影或電視發展，鍾意睇外國電影的他，自覺會成為香港嘅羅拔迪尼路或阿爾伯仙奴。