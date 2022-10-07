大熱「油拔法」　除菌兼美白牙齒

「油拔法」是指每朝在刷牙之前以一至兩茶匙植物油漱口，並同時有美白牙齒效果。（互聯網）

都說病從口入，但大家又有無想過菌都可以由口出？近年大熱的「油拔法」就是利用細菌細胞膜的親油性，以油漱口帶出細菌，在加強牙齒的健康之餘，甚至有滋潤喉嚨之效，而使用得當還兼具美白牙齒的作用，一舉多得。

【解構「油拔法」】

「油拔法（Oil Pulling）」是一種源自古印度阿育吠陀（Ayurveda）的保健法，使用方法非常簡單，只需在每天早上刷牙前，以一至兩茶匙植物油（約10ml）含在嘴中漱口，漱口的時間約為15至20分鐘，然後把其吐出，以清水漱口，最後刷牙。值得注意的是，漱完口的油已經充滿細菌，因此千萬不要吞下，也不能代替刷牙的步驟，要彻底清潔。

【首選椰子油】

使用「油拔法」一定要選擇天然、有機的植物油，冷壓、非精製的更佳，不過雖說具有除菌的功效的植物油不止一種，而較多人會選擇使用椰子油，因為其味道較清淡，易入口之餘，其含有具抗菌功效的成分如月桂酸，有助殺菌、緩解牙菌斑及預防牙周病，有很強的保健牙齒功效。除了椰子油外，初榨椰欖油及芝麻油，亦是使用「油拔法」的不錯選擇。