無戴罩起飛腳原判囚2周　薛影儀不服上訴獲緩刑

「亞視一姐」薛影儀於去年9月在朗屏邨疑因沒戴上口罩被街坊狙擊，她「起飛腳」還拖，被人拍下施襲一刻的片段，並被放上社交網站。事隔近半年後，阿儀被控「普通襲擊」及「沒有在指明公眾地方佩戴口罩」罪，她認罪及被判即時監禁2星期。阿儀不服判刑，今（7日）到高等法院申請上訴。法官李運騰在庭上看過襲擊片段後，指如果原審裁判官有機會看過片段，亦可能對案件嚴重性有不同看法，改判阿儀緩刑1年半。

薛影儀（37歲）被控於2021年9月30日在元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及於上述同日，薛身處元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓的電梯大堂，而沒有佩戴口罩。案情透露，阿儀從朗屏邨悅屏樓A座電梯大堂離開時沒有戴上口罩，事主邱淑秋要求阿儀戴上口罩，2人起爭執，期間邱用手機拍攝阿儀，而阿儀則用手拍了邱的右手一下。阿儀其後走到B座電梯大堂，而邱則一直跟隨拍攝。邱用腳阻擋升降機門關閉，阿儀便用左右腳踢向邱的腹部。

上訴方今天請李官在庭上翻看邱手機所攝的片段，並指出阿儀在進入升降機後，被邱阻礙及無法離開，即使阿儀其後戴回口罩，邱仍在糾纏。李在翻看片段時，發現邱不止一次向阿儀講粗口及罵阿儀肥胖，李官質疑如果邱是因為阿儀沒有戴口罩，其立場是正義，為何要這樣罵阿儀，又指邱無必要追着及拍攝阿儀3分鐘，「唔使追人9條街呀嘛」，邱大可直接報警，其挑釁並非一時三刻。李官又指，阿儀無戴口罩，可能是有欠公德心，但邱這樣罵和侮辱阿儀，「佢做左咩天大惡事，值得咁做？」，又糾正律政司一方的用字，稱邱為事主、而非「受害者」，指就案中受害者角色，上訴方可能有所爭議。律政司一度提出，阿儀有一次同類案底。惟李官指該案底在10年前，其後阿儀奉公守法，該案底不足以構成加刑因素。最終，李官批准上訴申請，由原來的即時入獄2周，改判為監禁2周、緩刑18個月。案件編號：HCMA150/2022