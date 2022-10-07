【全球最強Icon又出手】Zendaya率先着SS23新裝

荷里活紅人Zendaya的時尚穿搭一向是大眾焦點，由最初的Balmain訂製「濕身」禮服、宣傳電影的兩件式Alaia套裝到出席Met Gala時的神仙教母Look，每一個造型都百變又令人驚喜。這位時尚Icon近日又再掀起熱話，事關她在社交平台上分享自己搶先穿上Loewe SS23服飾的美照（更早於巴黎時裝周的發布時間），結果這身矚目的白掌禮服打扮不但贏盡網民讚賞，更令大家更關注品牌在時裝周的正式發布，看來Zendaya的小預告舉動，確是最有效的宣傳手法啊！

大自然的奇妙

撇開今次Zendaya率先穿上Loewe SS23是否公關伎倆，但這件胸前有一大朵白掌的白色禮服裙的確吸睛，更盡顯其玲瓏曲線及性感魅力，難怪照片一出即吸Like無數。只看一條裙唔夠喉？那麼品牌在巴黎時裝周的Runway Show一定滿足到你！因整個SS23系列均以大自然為意象，毫無修飾的將一朵朵大紅、純白或青葱色的花朵「栽種」到服裝和鞋袋配件上，巧妙地結合人造及自然的設計，並在剪裁、線條、顏色及形態上大做文章，因而創造出天馬行空的花花世界。除了紅掌設計是春夏服飾重點，Model身上的2D平面像素風格T恤、Hoodie及長褲，也打破了一般的服飾線條，令立體虛擬的設計更平面真實。此外，一些大玩尺寸比例，以縮小、收緊或扭曲手法重新演繹的服飾，亦充滿創意和趣味，讓人大感新奇！

同場加映：海綿寶寶行Catwalk

大家睇動畫劇集《海綿寶寶》就睇得多，但「海綿寶寶時裝騷」又睇過未？意大利時裝品牌GCDS在早前的米蘭時裝周上，將趣怪的海綿寶寶變成高端時裝。以Alien Disco為主題的SS2023系列，加入了搞鬼的海綿寶寶元素，無論是貼身網格透視裙、黃色斜孭袋抑或短身外套，都見到海綿寶寶與派大星等動漫角色的身影。設計師還透過鑲嵌、編織水鑽和珠子等高端手法，呈現卡通視覺，並將80年代Disco Fever的閃石物料和晚裝剪裁改造成現代設計，讓人感覺耳目一新。加上今次加入了大碼Model行Catwalk，意味着品牌有意擁抱多元體態美學，打破人們對完美身材的既定想法。