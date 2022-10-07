星級煮意︱Gordon教你整牛油果蒜蓉蝦多士　打卡啱晒

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）唱歌跳舞了得，原來廚技一樣有天分又有實力，計劃開餐廳的他為充分了解運作，特意鑽研西餐，把舞台轉移到廚房，瞬間學懂多款菜式，並在繽FUN星網節目《星級煮意》大晒真功夫！Gordon推介的牛油果蒜蓉蝦多士，無論是早餐、午餐或晚餐，一樣吃得有「營」，做法簡單，更可以一過「打卡」癮！

Gordon說近年開始注重食材質素，junk food免問，喜愛吃水果的他，牛油果更升呢成為他近年的寵兒，他推介這款多士，其中一個原因是方便大家「打卡」！他說：「以前好鍾意食煎炸嘢，依家反而食少咗，人大咗真係會講究食物營養，呢款多士可以算係『心機菜』，但做法好簡單快捷，麵包可以選擇麥包或藜麥包，又可以加啲沙律菜，有營養之餘，伴碟效果更靚，想點擺都得，整靚啲食得開心，又可以影相打卡！生果我向來喜歡食，牛油果嘅功效，相信大家都知，真係男女老幼都啱。依家更會食多咗啲蔬果，好似番茄咁，直情對男人好有益，哈哈！不過暫時我只接受到食熟嘅番茄！」

場地提供：Nutzen_lifehk