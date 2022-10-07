綠色「味」力　多姿多采

經常大魚大肉，腸胃都會感疲憊，偶然不妨來點素食平衡一番，再加上近年素食人士數目上升，坊間的素菜更富創意和美味。近日除了餐廳推出全新素菜菜單，亦有美味素食甜點，讓這股綠色「味」力旋風，更多姿多采。

本地品牌入饌

多年來，香港建立了多個有質素的食品品牌，中環中式素食餐廳Miss Lee在今個秋日，以多個本地品牌食材、調味料和醬汁入饌，打造多款創意菜式，葫蘆瓜春卷選用本地野生菇菌品牌供應的羊肚菌加葫蘆瓜絲及粉絲做餡，配用本地豆品品牌的豆品製作的芝麻豆腐醬，分外香口。X.O.醬頭抽茭白筍炒飯 加入本地醬園的頭抽，和醃蘿蔔、茭白筍、甜椒、粟米一起炒，米飯粒粒分明。另外還有芝士腐乳翠玉瓜撻、馬蹄露布甸伴桂花及龍眼、腐竹豆腐雪糕配珍珠桃膠及雞頭米等鹹甜菜式，讓大家充分感受本地食材之味。

輕食配茶

健康的茶湯，除了淨飲，也可入饌或作美食拼配，The Tea Academïcs近日推出新款的素食主題菜式，素之選全日早餐以新鮮西柚配乳酪、烘烤穀麥片丶牛油果丶酸種麵包及炒蛋白等，輕盈飽肚。 布拉塔芝士配原種番茄沙律加茴香青醬享用，清新芳香。以茶入饌的烤茄子玄米茶漬飯，客人可按需要自行加入茶湯。有營沙律則有藜麥丶牛油果及羽衣甘藍和其他蔬果，加點西班牙雪莉醋，相當開胃。客人在品嘗的時候，可配手沖茶湯、加入茶湯的拿鐵又或是各款熱茶系列，提升品味體驗。

滋味甜點

飯後來一口甜點，相當滋味。意大利品牌Venchi近日推出多款新口味朱古力和意大利雪糕，除加入皮埃蒙持榛子餅乾碎的Bacio Di Dama、焦糖奶凍和提拉米蘇朱古力外，還有素食選擇。純素無麩質的杏仁黑朱古力，上層為60%黑朱古力和杏仁，下層是75%黑朱古力，雙重滋味。雪糕方面，就有素食的柑橘杏仁意大利雪糕，啖啖果味的雪糕，清新開胃，最適合在清爽的秋日享用。