躺平出行　未來移動新方式

隨着自動駕駛技術逐漸提升，可預期有朝一日「無人駕駛」的移動新時代將會來臨。試想想，當駕駛工作不需要由人手操控，換來更自主更愉快的出行時間，包括你可於移動途中躺平瞓一覺，擘大眼便到達目的地，單是這點足以令未來移動方式徹底改變。Volkswagen 及Volvo兩大車廠早前不約而同發表概念車，向大家展示如何在車程中與家人、朋友和生意夥伴互動，以至讓各位重獲Me Time的新構想。

Gen.Travel純電伴「旅」

最近Volkswagen打造了一款糅合房車與MPV設計的純電動概念車Gen.Travel，配備Level 5無人自動駕駛技術，並融入不少創新設計，例如以可持續物料打造及鋪陳車廂，加入靈活彈性且個人化的獨特模組內裝概念。針對不同出行需要，配合HMI人機介面及不同動態燈光，可變成一家4人共敍天倫、2至4人商務會議、抑或1至2人私密出行的移動空間。到了晚上，當中的兩座位可變成兩張完全躺平的睡床，另外兩座位則可摺疊收起，讓用家可在移動途中睡覺休息。

它造型上有別於傳統旅行車，腰線以上到車頂採用透明玻璃罩般的獨特設計，既能讓車上乘客觀賞窗外景致，亦能兼顧到各人在車廂躺平休息時，完全不受外間影響。為提供最大舒適度，一對特大車門則採用鷹翼般的電動上揭式開關，車上還配備了主動懸掛的eABC電動主動車身控制，能提前計算加速、制動或轉彎等垂直及橫向運動，並優化駕駛風格和軌迹。

同場加映：360c靈活變「新」

講到靈活多變的模組化車廂，早年Volvo發表的360c概念車亦有類似構想。這一切源自廠方深信全自動駕駛時代將會來臨，加上電動車和智能互聯科技的普及，將為人類未來的移動出行方式產生巨大變化。360c揭示了自動駕駛載具在未來的4種潛在用途，包括移動辦公室、客廳、娛樂空間，以及可供歇息的睡房。最重要是它能點對點地自動載你到目的地，單是想到毋須拖着行李箱進出機場、火車站或客運站等已夠晒吸引。除了便利性，其舒適度和隱私方面亦較傳統載具更有競爭優勢。