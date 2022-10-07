陳瀅爆被女藝人入高層房篤背脊　揀男友要周嘉洛嫌棄方力申

藝人陳瀅最近接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，她在主演的無綫台慶劇《美麗戰場》中不乏勾心鬥角場面，被問到可有聽聞女藝人的上位手段？她則分享被篤背脊親身經驗說：「佢上咗某個阿姐（高層）嘅房，喊晒咁話，我唔明點解要畀佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦、咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，又呢樣嗰樣！」而對於傳媒所指現時無綫的5大花旦，陳瀅排位覺得首位一定是蔡思貝，隨後是龔嘉欣、湯洛雯、高海寧，自己則排在最後，因年資最淺。

被問到緋聞男友由方力申、周嘉洛與羅天宇，如果選老公、男友、一夜情對象會怎樣選？她說：「一夜情可唔可以揀第二個，一定係朱敏瀚，佢呢排真係操得好Fit。男友會揀嘉洛，因為佢好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍呀，老公就羅天宇，一定要確定呢個係一世，佢又係好專一好乖。」對於方力申「落記」：「我覺得同佢唔係好夾，因為佢好大男人！」問到陳瀅可有收過飯局邊請，飯局價是多少？她的經理人指曾有人開過7位數字「食餐飯」。

講到《美麗戰場》對於監製葉念琛看好陳瀅攞「視后」，她說：「導演好想我攞視后，佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好畀咁多壓力我，我覺得隨緣啦！」她又指拍《美麗戰場》對住葉念琛相當辛苦，劇中初戀太似真實經歷，拍到打冷震：「我愈拍就愈知道點解佢要揀我，因為有好多經歷真係有啲似，我好記得我同Aska（張馳豪）嘅初戀，令我諗起我同之前個男朋友一啲經歷，我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」

入行以來一帆風順的她被問到可受過委屈？她說：「有次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈、好想喊，因為真係好痛，最唔開心係畀人剪走咗成段戲！」對於「肥瀅」與「淫瀅」兩個稱號，她說：「肥瀅我認嘅，因為真係唔瘦；淫瀅係因為《痞子殿下》又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，我都會認嘅！」