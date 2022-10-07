全新甜品飲料　健康好滋味

明明踏入10月已叫秋天，但天氣依然熱到暈，重陽節當天更是半世紀以來最熱的重陽節，很多人因為熱同爆汁而大口喝冰飲及汽水，其實坊間還有很多有營健康選擇，同樣可以消暑補水，仲可以潤喉養顏添呢！

天然食材製作

熱到不得了，喉乾舌燥，來一些香氣馥郁又潤燥的甜品或糖水，即時紓緩喉乾又降溫，好似人氣杏仁主題甜品店Almond Dessert最近於旺角開設新分店，繼續嚴選健康純天然食材及天然果糖，並每日本地鮮製出各款低糖健康甜品，好似自家製迷你鮮果爽冰、招牌杏仁茶及杏仁茶燉蛋白系列，以及秋冬最啱的全新推出木蓮凍系列。木蓮凍系列有冷熱選擇，凍食包括招牌杏汁波波爽冰木蓮凍，可以從5款中選擇1款口味爽冰，另有4色小芋圓、青鑽、杏汁，愛好杧果的亦可選擇杧椰木蓮凍，內有香濃杧果爽冰及杧果粒，雙重杧果層次，以及4色小芋圓和椰果；而熱食則有核桃露木蓮凍及芝麻糊木蓮凍，質感細滑。至於鮮果爽冰系列均以新鮮水果製作，將果肉果汁在低溫中慢慢凝結成帶粒狀，質感清爽綿密，有士多啤梨爽冰、蜜瓜爽冰、杧果爽冰、龍眼爽冰及榴槤爽冰5款水果口味選擇，消暑一流。為慶祝新店開業，由即日至11月30日期間推出限定升級優惠，於新店內惠顧任何一款輕食或甜品，加HK$1即可升級歎自家製迷你鮮果爽冰；以及新店限定會員充值優惠，充值HK$300送HK$300現金券，充值HK$500送HK$500現金券，猶如買一送一，抵！

獅城濃厚植物奶

近年多了人追求健康飲食，連飲杯咖啡都不再一味只下奶精或鮮奶，更多人會選擇更為健康的植物奶，好似早前才從新加坡登陸香港的燕麥奶品牌OATSIDE，屬亞洲首個「全端生產線（Full-stack）」的燕麥奶品牌，擁有獨立生產線，自行包辦生產、製造、販售，製作出細膩柔滑兼能嘗到麥芽質地的高質燕麵奶，加上不含乳糖、樹膠、乳化劑及防腐劑，飽和脂肪含量相對較低，有助降低膽固醇和對增強免疫力都有好處。全新品牌帶來「職人燕麥植物奶」、「朱古力燕麥植物奶」及「朱古力榛子燕麥植物奶」3種口味，全用上澳洲優質燕麥製成，配以獲得清真認證（Halal-certified）的天然礦物泉水，打造出濃郁有度的質感。以「朱古力燕麥植物奶」為例，不含任何添加香料，比大多數朱古力牛奶含糖量更少，加上採用了雨林聯盟認證的蘇拉威西混合非洲可可豆，帶來更豐富的風味，而且朱古力味濃厚，可可迷必愛。

歐洲人氣果汁果昔

喜歡鮮果汁滋味的就不要錯過來自英國兼紅遍歐洲的健康果汁品牌innocentt®天真，用上100%水果新鮮榨取，純天然、無濃縮、無添加，原汁原味的鮮榨果汁果昔包括用巴西甜橙新鮮壓製的橙汁、用上1.5個蘋果壓榨的蘋果汁、以西班牙士多啤梨及熱帶雨林香蕉製作的的士多啤梨香蕉果昔、用杧果之王阿芳素杧果混厄瓜多爾熱情果而成的杧果熱情果果昔，以及蘋果加菠蘿和柑橘製作的蘋果奇異果青檸果昔5款口味，高質又有營養，可以說大小朋友都啱飲。