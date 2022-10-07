《聲生不息.寶島季》最新名單流出！楊丞琳李榮浩雙雙「被消失」

TVB與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》大受歡迎，引起不少網上熱話，更令新一代歌手炎明熹、曾比特等人氣急升，火速打入內地市場，當時即傳出節目組乘勢打造台灣版《聲生不息.寶島季》，並流出擬定名單，當中除台灣靚聲天后蔡琴外，最驚喜莫過於台灣歌手楊丞琳與內地老公李榮浩一同榜上有名，令網民相當期待這對夫妻檔於節目上「內鬥」。

而近日網上再流出一份已定陣容名單，並指預計節目明年初開始錄製，而原本擬定的26組歌手刪減至13組，其中蔡琴、王心凌、張詔涵、陳立農等人繼續有得留低，另加入了任賢齊、A-Lin、徐佳瑩及內地歌手汪蘇瀧等，同時列出等待回覆歌手名單，包括台灣天團五月天、小鮮肉許光漢、蘇慧倫及內地歌手張杰等人，陣容鼎盛，幾乎個個都是唱得之人。而最令人期待莫過於王心凌，事關她剛憑《乘風破浪》翻Hit，並正為芒果TV拍攝另一綜藝《星星的約定》，與該台關係友好，故出戰《聲》的可能性極高。

不過最令外間關注的，卻是原本擬定名單上的楊丞琳與李榮浩雙雙「消失」，不禁令人揣測是否與楊丞琳近日發表「海鮮論」引發連串風波有關，但亦有網友指擬定名單本來就尚未落實，故有所出入也不足為奇。