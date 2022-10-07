古天樂獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」：會做更多有質素嘅電影！

由古天樂（古仔）、劉青雲主演的電影《明日戰記》獲邀成為歐洲最高規格東亞電影節之一，英國《倫敦東亞電影節》閉幕電影，而且電影總監製古天樂更獲電影節頒發「亞洲影壇傑出成就獎」以表揚他對亞洲影壇的貢獻。

對於獲頒發此殊榮，古仔表示：「我入行30年醉心電影，致力開拓電影不同領域，好開心可以獲得亞洲影壇傑出成就獎，我會做更加多有質素嘅電影，希望得到大家支持。我亦將會到倫敦出席電影節，同當地嘅影迷見面。」電影門票於發售當日火速售罄，倫敦東亞電影節將加推播映場次，當地影迷可密切留意電影節官方網站消息。

除了《倫敦東亞電影節》外，《明日戰記》亦曾於9月首度於美國洛杉磯《Go Beyond Fest》參展，11月會繼續於美國《夏威夷國際電影節》「光影浪潮：香港電影新動力」單元、意大利《的里雅斯特科幻電影節》競賽單元及意大利米蘭《Oltre Lo Specchio》競賽單元放映，對此吳炫輝導演坦言：「興奮到超乎用文字表達，電影可以有好成績，全賴所有觀眾嘅支持及《明》片台前幕後，所有兄弟姐妹努力，真係好感動。特別今次係我第一部執導嘅電影，有機會可以將香港特技跟各個城市嘅觀眾分享，實在覺得好幸運。」他又表示希望外國觀眾能對電影中的港式動作設計結合科幻元素、香港城市背景等，留有深刻印象，同時欣賞電影背後一份追求進步、永不放棄、放膽嘗試的奮鬥精神。