《就是青春》劉庭君博到盡勁減廿磅　18位參賽者分享辛酸血淚史

耗資8位數打造的香港開電視首個選秀節目《就是青春》，將於明（8日）首播。每集亦會有「YOUnion」應援團陳柏宇、葉巧琳、曾樂彤及黃靜藍為參賽者作出不同支持。

節目導師實力強勁，歌唱總指導、炎明熹的恩師高晨維亦將於首集節目登場。18位參賽者早於進行正式比賽前6個月，接受各項指導及特訓，首集亦將當中過程亦以最真實一面公開，突顯參賽者的歌唱及舞蹈實力之餘，讓觀眾認識每一位參賽者的真我。為夢想，一眾參賽者亦全情投入，過程受挫亦互相扶持。

阮偉倫（阿倫）屬高學歷一族，亦是香港大學舞蹈學會成員，亦算是MIRROR成員Edan呂爵安的「師弟」，實力一直被坊間看高一線。然而縱有夢想與堅持，阿倫卻表示今次參賽得不到家人丁點支持，家人亦從未看過他的演出。比賽特訓艱辛，他哽咽表示仍能「撐」下去是希望家人終有一日願意看他在舞台上表演，藍藍聽罷隨即雙眼通紅。經過多月相處，一眾參賽者亦建立如家人般的友誼，在節目中特意到場支持他的表演，阿倫見身邊原來有這麼多人支持自己，更投入演出，使在場眾人更受他的歌聲感動。

其實每一位參賽者為今次比賽，無論在減肥、特訓、學唱歌、學跳舞等各方面都付出不少汗水及努力。現年17歲的劉庭君（Midori），為節目花半年時間刻意勁減20磅，她指身邊每位參賽者都很瘦，所以要管理下自己，Keep好形象，而減磅過程中，家人亦十分支持她，聽營養師的意見以均衡營養減肥。

此外，有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John），繼之前拍攝MV時跳舞拉傷膊頭，為節目的跳舞項目練習跳到頭痛，痛到要靠食止痛藥，認真辛苦。John亦於節目表示眾組員有工作在身，自己最空閒。成員互相遷就時間後，最終竟只有一次齊人練習。