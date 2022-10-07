﻿﻿【美女饕廚】尖沙咀寶勒巷Omakase

今次為大家介紹這間位於尖沙咀的日本餐廳，主打廚師發辦，性價比高，師傅在整個用餐過程中精心穿插時令食材，為食客打造獨一無二的Omakase體驗。

這裏的所有點菜都交給廚師，一坐下便開始期待着每一道充滿驚喜又美味的佳餚。師傅在製作每道菜時都認真而謹慎，握壽司穿插在各種配菜之間，無論顏色，風味和質地都很用心鋪排。

第一道菜為生拆新鮮蟹肉三文魚蒸蛋，也放了些少葱絲，將鮮味提升，又與絲滑質地的蒸水蛋完美融合在一起。

第二道是右口魚邊，右口魚是相當肥美的白身魚，尤其大愛它的魚鰭邊，輕輕一炙，油脂豐腴，肉質結實爽口，沾一點黑鹽，非常甘香鮮美。

第三道菜是日本宮城生蠔配蓴菜，喜歡蓴菜外層晶瑩剔透如同果凍般的質地，來身天然的膠質，經酸醋汁醃製，滑嫩的口感配搭爽甜的生蠔，令人感到相當清新的冷前菜。

再來是來自日本的伊勢龍蝦，還記得之前我為大家介紹的懷石料理嗎？吃這道菜最能嘗其鮮的必定是刺身食法。龍蝦肉質晶瑩剔透，無比鮮甜彈牙，配上白麵豉醬更能增加龍蝦味道層次。

鮑魚和八爪魚配均十分入味軟糯，前者的鮑魚肝醬煮得滑溜無渣，入口細膩柔滑，芳香醇厚。還有象拔蚌、帝王蟹和太刀魚前菜，的確是高級的Omakase店的水準，師傅每天早晨從各個供應商處採購食材，保證最新鮮。

到壽司了，師傅席前輕輕地拿起一小撮醋米飯，用細膩的雙手仔細將一點芥末塗上，並放上最好的魚類和貝類，十多道壽司從頭吃到尾。

最後值得一提是另一招牌菜，烤吞拿魚腩筋，燒得肥美油潤，入口魚香四溢。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）