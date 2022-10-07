張家輝重裝備直踩尖沙咀　炸車爆破火焰高達逾十米

張家輝、譚俊彥、麥子樂等昨（6日）於尖沙咀拍攝電影《爆裂點》，戲中，麥子樂先手持雙槍從貨Van落車，於街頭指嚇一名男子，並從後箍頸用槍指住男子頭部，之後與警員駁火，現場槍聲四起震耳欲聾，街上的人群都要掩耳；而身穿避彈衣的張家輝則於街頭拍攝向天開槍戲以及追截麥子樂的戲份。

於鬧市拍槍戰，劇組非常小心，現場有守門管理槍械的人仕在場，並於每次拍攝前先檢查好槍枝，才交到張家輝及麥子樂手上，一停機亦會即時收回，非常嚴謹。有份飾演該片的譚俊彥，在不用埋位時，都會於拍攝現場守候，並且跟片中對手以及工作人員閒談，相當親民。

拍完槍戰之後，輪到重頭的炸車戲，工作人員準備了一部藍色私家車，將四道車門拆掉，車內放置了假人，準備期間，圍觀人群中有小朋友肉緊大嗌「唔好炸死人呀！」到正式炸車時，因爆炸聲好大，火焰直沖上十幾米高，非常大煙，場面震撼，亦由於相當逼真，有些途人被嚇親，亦曾有警車經過了解。而當拍攝完畢後，工作人員迅速樸滅火種，之後再拍攝女主角梁洛施在汽車爆炸後的崩潰戲，雖然已一段時間沒拍戲，但她依然交足戲，在街頭失控大嗌，相當投入。