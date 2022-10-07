劉愷威腸胃炎發燒39度入院　帶病受訓令陳小春愕然

內地大熱節目《披荊斬棘》中，一眾來自中港台的男神級「哥哥」們，為了公演連日來進行密集式訓練，其中陳小春率領的一隊，成員包括劉愷威、吳卓羲等，惟劉愷威突然抱恙，患了腸胃炎，並發燒至39度，燒到腳軟，他即入院吊鹽水。一直想爭取「X-Leader」席位的陳小春，收到劉愷威入院的消息，既擔心對方，同時更打亂已計劃好的出賽陣型，因他是一心想和劉愷威表演《一起搖擺》，以提高可奪「X-Leader」的機會，最後他惟有改變戰略，自己去另一陣型並改唱另一歌曲。

劉愷威甫出院立刻歸隊，才知戰略已變，只有他和其餘3名隊員上陣，未能和陳小春一起表演感到愕然。未完全康復的他，帶病下繼續和餘下的隊員受訓，練了一天，他再入院吊鹽水。出院後，吳卓羲告知他，隊員再縮水，只剩3人，他即「O嘴」當場：「怎麼愈來愈少？回來少了1個人，到底是我的錯覺，還是有甚麼？時空轉移還是甚麼樣？」然而由參賽至今，每次出局的哥哥包括溫兆倫等，都是跟劉愷威一組，劉愷威曾說：「到哪拆哪，我是受了甚麼詛咒？」。「#劉愷威打一瓶點滴少一個隊員」成熱搜，不少網民安慰他並叫他注意身體。