天后容祖兒做孝順女　陪阿媽睇音樂劇超溫馨

天后容祖兒日前帶同母親欣賞由梁祖堯（阿祖）、湯駿業、彭秀慧和邵美君主演的《回憶的香港2022》音樂劇，其他捧場嘉賓還有毛舜筠、COLLAR成員、少爺占、梁釗峰、馮允謙、蘇麗珊等等。

音樂劇從香港開埠講起，細數每個香港人的回憶。事隔一年再度演出，今年特別重新編排廣告歌部分，由選歌以至排舞全都是全新演繹。其中，梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧於台上演繹許志安的經曲洗腦廣告歌，梁祖堯笑謂：「（廣告歌）loop loop下，loop到安仔（許志安）都出返嚟。」惹起全場爆笑。

而彭秀慧亦於台上Solo姜濤主唱的廣告歌，緊接吐心聲：「我唔見咗個演員呀，我都想loop返佢（姜濤）出嚟。」阿祖事後指其實是綵排時，巧合安仔公布開網上音樂會，而不是他們loop安仔出來，自言有看日前安仔的直播，認為見番對方是一件開心事。彭秀慧表示對上一次演出也是《回憶的香港》，又指這一年自己發生很多變化，包括家庭的事，所以這年的回憶及片段特別深刻，今次再演自己也有新的感受。

被問會否考慮再下一城，另覓更大場地再演出。湯駿業表示要視乎公眾反應，有機會也想再做。而阿祖則謂如再開，希望找一個細場，因為感覺會較Close較不一樣，他續指上年入場的觀眾很多已離開香港，但基於音樂劇十分著重現場感，故實在不能辦網上直播，希望有機會能夠將音樂劇帶到外國公演。