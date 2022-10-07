感情倦怠期　艷福飛埋嚟

情侶熱戀過後，感情進入倦怠期，應該要點樣面對呢？日本AV界嘅倦怠期系列作品，就係講男女主角同伴侶感情轉淡，呢個時候遇到一位熱情又主動嘅異性，就係咁兩人一拍即合，更加爆發出無限激情！

主動勾引

喺片廠本中出品嘅《被隔壁的性感內衣巨乳妻勾引》中，大雄啱啱同女朋友分手，鄰居人妻佐山愛見到佢咁傷心，就主動作出安慰，更帶對方去開房盡情發洩添！入到房，佐山愛拎出大量情趣內衣展示畀大雄睇，跟住就上床激戰。原來佐山愛同老公陷入感情倦怠期，老公對佢完全冇興趣，遇到年輕又健碩嘅大雄後，就出手勾引以滿足旺盛嘅慾火。

嗒小鮮肉

由Moodyz推出嘅《在懲罰遊戲中向倦怠期人妻老師告白》入面，藤森里穗係一位女教師，有一日，男生涼介突然向佢表白，又估唔到里穗居然答應同佢拍拖，之後里穗每日都會定時定候搵涼介激戰，由學校樓梯到保健室，後來連課室都變成佢哋嘅戰場性地！點解里穗咁飢渴又咁容易就受溝呢？原來係佢備受老公冷落，已經冇行房好耐，咁有小鮮肉送埋嚟，就梗係唔會放過啦！

簡評

情侶或夫妻都難以避免進入倦怠期，與對方感情轉淡，而今日介紹畀大家欣賞嘅作品，當中嘅男女主角就係喺呢個時候有外遇，仲對另一位情投意合嘅對象出軌喇！喺兩部作品當中，本仙相當鍾意佐山愛主演嘅《被隔壁的性感內衣巨乳妻勾引》，原因係愛妹又靚女又好波，喺作品中更發揮出色嘅演技同床技，令激戰場面相當精彩。