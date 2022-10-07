李思欣范振鋒到日本慶祝結婚11周年　蕊蕊與男友到泰國度假

圈中模範夫婦范振鋒和李思欣今晚（7日）出席活動，透露不少朋友都出埠旅行，他們已計劃年底出發去日本，順道慶祝結婚11周年紀念，范振鋒稱無太太咁渴求搭飛機，因去年出席許廷鏗的空中音樂會，在空中盤旋半小時便着陸，笑言過了飛機癮。不過他們就呻日本飛機票價升幅快過股票，思欣說：「我好期待去旅行，不過之前睇名古屋機票6千，最近升到9千，12月頭周年紀念，希望去到。」問是否造人之旅？范振鋒透露與太太已有共識不生小朋友，思欣表示過了生仔熱情，她說：「小朋友要養要教唔容易，我有啲媽媽朋友同我講唔生甩難，不過生小朋友又有另一種樂趣。」故現在寧願做契爺契媽，已有2位契仔女。

藝人陳蕊蕊透露8月不幸中招染疫，慶幸病徵不辛苦，只輕微喉嚨痛，4日已變回「一線」女星，笑言現在身上有好多菌，有充足免疫力，因此可以安心去旅行。正計劃11月與閨蜜全女班去韓國，12月再與男友去泰國甜蜜度假。

談到與男友感情穩定，會否趕結婚？她稱：「過埋個疫情先，因疫情少了幕前工作，多了幕後工作，最近投資6位數字與朋友合資開娛樂公司，頭炮是湯寶如演唱會，（簽新人？）未計劃，覺得責任太大，不過都會物色合適KOL，又與朋友夾份開居酒屋。」另外，名模黃佩霞與兒子Zanskar亦有出席活動。