辣模之戰　DD級鬥E神

巨乳嘅等級可以話係好主觀，有人認為美規嘅DD罩杯已經夠勁，但有人卻認為起碼要有E罩杯，至能稱得上係巨乳。今次便搵嚟兩位有美貌有巨乳嘅成人模特兒Rachel Williams同Louise Glover比併，睇吓邊個嘅魅力更強勁！

作風低調

家陣唔少成人模特兒都會踩入網紅界，提升曝光率同人氣，更係全力吸金，不過喺英國利物浦出生嘅Rachel Williams就冇跟住呢股潮流走，雖然佢擁有迷倒萬千男士嘅美貌，仲有嗰對令男士興奮無比嘅32DD爆乳，但係作風卻相當低調，絕少自我宣傳。有人話佢唔鍾意張揚嘅原因，可能係同佢性格內斂有關。

據稱當時做兼職女侍應嘅佢，喺一次偶然嘅機會下被發掘，最初諗住試吓做模特兒，及後佢嘅美貌同身材吸引到英國著名男士雜誌嘅垂青，重金禮聘簽佢做專屬成人模特兒，喺金錢利誘下佢便答應，並喺2013年出道，先後為雜誌拍攝幾輯裸體寫真，因而令人氣飆升，爆紅之後更拍過唔少廣告，至今已成為炙手可熱嘅成人模特兒之一。

Rachel Williams

出生日期：1994年1月18日

身高：170cm

三圍：32DD-25-36

天生麗質

有人話如果想成為一位人氣成人模特兒嘅話，先決條件一定係要靚樣，跟住至係有前凸後趷嘅身材，否則第一眼吸引唔到人注目，就算身材有幾火辣都係假！不過，對嚟自英國嘅Louise Glover嚟講，卻認為次序應該係掉返轉，因為喺佢眼中，男士都係先至心口再睇樣。雖然佢咁講，但唔代表佢唔夠靚女叨，事實上，佢天生麗質，17歲獲得英國小姐地區賽嘅冠軍，19歲更代表英國參加喺菲律賓舉辦嘅環球小姐比賽，絕對係公認嘅靚女，加埋一對令男士流晒口水嘅32E車頭燈，外形相當吸睛。而佢自細嘅夢想係成為一位模特兒，大學時期嘅佢為咗圓夢，不惜放棄學業投身模特兒界，其後為咗令人氣更高，2002年轉投成人模特兒界，並憑住美艷動人嘅形象成功爆紅。

Louise Glover

出生日期：1983年2月8日

身高：172cm

三圍：32E-23-34

第1回合

鬥樽形

如果單從罩杯量嚟講，無可否認Louise Glover嗰對32E車頭燈，一定比32DD嘅Rachel Williams更巨型。不過識睇波嘅男士都知，波唔係咁睇嘅，仲要睇佢嘅外形夠唔夠吸睛。相對Louise Glover嘅疑似後天加工過嘅「警鐘胸」，Rachel Williams嗰對純天然奶樽感覺更加自然。

第2回合

鬥美腿

明明係鬥緊車頭燈，無啦啦做乜講對腳？咁男人除咗睇心口，仲希望成人模特兒仲有其他必睇位嘛。講起腿，Rachel Williams無可否認輸咗畀Louise Glover，唔係話Rachel Williams對腳唔靚，但係Louise Glover嗰對美腿更加吸睛。

第3回合

鬥甫士

縱然擁有美巨乳又有美腿，但係唔識得擺甫士真係會扣晒分。講到擺出誘人甫士，兩者可謂勢均力敵，事關曾做過模特兒嘅Louise Glover，識得透過動作展現自己嘅外形優勢，而曾經係男士雜士專屬模特兒嘅Rachel Williams，喺高手攝影師嘅指導下，所擺甫士亦誘惑力極強。

平分秋色

兩位成人模特兒都係樣靚身材正，不過如果講美巨乳，崇尚天然嘅男士肯定會認為Rachel Williams嗰對純天然巨乳會吸引啲，不過小弟就覺得擁有E奶同美腿嘅Louise Glover，反而更加迷人，所以今次打和啦！