【是日通勝】

農曆九月十三

壬寅年 庚戌月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、嫁娶、理髮

忌：開倉、出財、作樑

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：9、10、43、49

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業運稍遜，即使付出了努力也可能食白果。

金牛座：忍讓要有個限度，別被愛情蒙蔽自己的理性。

雙子座：好好錫住靈魂之窗，別再長時間玩手提電話。

巨蟹座：運勢好壞參半，保持心境平和可帶來好運氣。

獅子座：人紅是非多，低調有着數，以免好運氣溜走。

處女座：頭頭碰着黑，處事要識分輕重，忌三心兩意。

天秤座：財運差勁，易因利益分配不均而跟某人爭執。

天蠍座：不要太計較得失，謀事只要問心無愧就可以。

人馬座：幸運指數居首位，事業發展可望更上一層樓。

山羊座：面對感情事不夠理智，謹記包容不等於縱容。

水瓶座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

雙魚座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能夠平息。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）鼠 精神差

鼠：是日沖煞，精神恍惚，有可能被人陷害。

牛：情緒不穩，幼稚行為會讓你的形象受損。

虎：事業運極佳，工作易有事半功倍的效果。

兔：財運下滑，外出要睇緊財物，以免丟失。

龍：人際關係好，易結識志趣相投的新朋友。

蛇：運勢平穩，只要默默付出必有理想回報。

馬：別人說話時不要插嘴，易因誤解爆衝突。

羊：貴人運強，與客戶談合作會有不錯收穫。

猴：反應遲鈍，工作多失誤，破財機會甚高。

雞：異性緣佳，已婚者要提防第三者黐埋身。

狗：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

豬：溝通力強，話頭醒尾，改善人緣好時機。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

會接受姐弟戀的星座

忘年戀、姐弟戀在這時代非常普遍，只要不在意別人眼光，問題就不大。早前有統計顯示夫較妻年輕的比例有上升趨勢，如果你是以下幾個星座，不知有沒有同感。

第5位：處女座

對自理能力高及較成熟的異性感興趣，所以對方年紀大亦是合理；相反，年紀輕的男生對處女座亦有吸引力，因為靈活性及活力是擇偶條件之一，只要大家外表看起來差距不大，姊弟戀、忘年戀都可接受。

第4位：雙魚座

真愛是不受國籍、膚色、年齡、性別限制，當兩情相悅，懶理別人評頭品足，只要愛得夠深，雙魚座一方可以不顧一切為這段戀情犧牲，甚至一起私奔遠離是非之地亦無問題。

第3位：巨蟹座

擁有媽媽性格，傾向找一個媽寶去照顧，如果媽寶又找到一個願意照顧自己的女朋友，就算夫較妻年輕都非常合情合理。

第2位：雙子座

思想較開放，對未試過的事會有好奇心，總覺得人生有很多事情都要試一次。如果兩人相愛覺得開心，年齡差距不是重點，只要兩人不斷有新的生活情趣，就能夠持久地走下去。

第1位：水瓶座

我行我素，一向不介意旁人眼光，對反傳統婚姻亦頗接受，例如異地戀、同居、姊弟戀等，只要彼此相愛又各自有私人空間，擁有自由度就沒問題。所以做自己就要跟別人不一樣，這樣才是水瓶座。