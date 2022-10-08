周家怡李靖筠綜藝節目揸靚車　聞車香極度興奮

藝人李靖筠（Gladys）和周家怡近日忙於為英皇電影《深宵閃避球》宣傳，二人日前拍攝網上綜藝節目《恨駕女團》，有「娛圈女車神」之稱的周家怡跟同樣是愛車之人的Gladys節目中會租用不同的Dream Car帶大家四處遊玩。兩人坐上家怡租用的Dream Car十分興奮，Gladys大開眼界：「跑車嚟㗎，仲好香添呀。」家怡即說：「仲係有嗰浸皮味呀。」隨後由家怡開車兜風，目的地是到深井下午茶，閒談間，可能被興奮的狀態沖昏了頭腦，Gladys邊摸着軚盤邊說：「佢條呔好靚喎原來。」家怡聽後立即紏正：「呢個唔係呔，呢個係軚。」隨即爆笑。

說到喜歡的車種，家怡鍾情辣跑、Gladys就喜歡大車：「因為自己細粒，鍾意個反差萌。」家怡又分享一次開車的有趣經驗，她說：「我哋喺舊清水灣道去舊電視城，有幾個彎位，有架靚車，大家差不多一齊上斜、踩油，有時揸車你咪會遇到啲人係好有禮貌，但大家又會玩吓咁嘅，跟住大家一齊畀油、踩咗一段咁囉，你知上斜最好玩㗎嘛，跟住停咗喺紅綠燈前，佢就擰過嚟豎起咗隻手指公畀讚，正呀，好開心㗎咁樣。」