又到寒露時　宜暖腳更要養陰

明明秋天已到可是仍然熱到令人難耐，而今天亦已是二十四節氣的寒露，正值冷熱交替的季節，晝夜溫差大，要注意氣候的變化以免着涼。與此同時，乾燥的天氣亦容易引起身體不適，如皮膚乾裂、口乾、便秘、乾咳、流鼻血等症狀，除了塗潤膚露外，多吃滋潤的食材亦同樣重要。

【暖腳三式】

俗語有話「寒露腳不露」，事關腳部離心臟遠，血液供應少，加上脂肪層薄，較容易「寒從足生」，導致抵抗力下降，因此秋冬季節要注意腳部保暖。具體可從以下幾方面入手，首要是避免赤腳觸地，且可收起夏季的涼鞋，以鞋襪包裹腳部。第二要點是以熱水泡腳，促進血液循環，最後是量力而登高遠足，藉以鍛煉身體。

【飲食宜養陰潤燥】

秋天天氣乾燥，宜養肺，而中醫角度主張「秋冬養陰」，故飲食上應養陰潤燥，可吃雪梨、枇杷、甘蔗、荸薺、柚子、木瓜、蘿蔔、蓮藕、蜂蜜、杏仁、枸杞、銀耳、雪耳、百合、芝麻、沙參、玉竹、石斛、麥冬、馬蹄、栗子等食物，同時多飲水，少吃辛辣熱性的食物。

【潤燥食療介紹番】

菊花薑蜜

材料：菊花30克、生薑200克、蜂蜜400克

做法：

1.生薑洗淨後去皮切片，與菊花一同放鍋中。

2.在鍋中加水蓋過材料，大火煮沸後小火煮20分鐘。

3.隔渣變暖後加入蜂蜜，放入瓶中冷藏，飲用時取2湯匙泡溫水喝。

佛手瓜栗子甘筍湯

材料：佛手瓜2個、栗子10粒、紅蘿蔔1條、粟米2條、南杏10克、蜜棗1粒

做法：

1.將佛手瓜、紅蘿蔔及粟米切件。

2.在鍋中注水1,500毫升，加入栗子、紅蘿蔔及粟米煲至水滾。

3.加入佛手瓜、南杏及蜜棗後，調至中慢火，煲約1小時即完成。