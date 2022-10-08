黃紫盈去日本酒店　天台體驗劍術

日本10月11日開始免簽證入境，不少港人都蠢蠢欲動想飛返「家鄉」放假，旅遊節目主持黃紫盈在疫情嚴重時，到訪過日本多次，知道日本在疫下改變了不少，故希望為準備出發的朋友，提供有用資訊，她說：「好似依家買嘢畀錢之前要回答好多問題，因為日本多咗唔同付款方式和積分咭，服務員會問你一連串問題，包括用積分、入會方法，及買嘢又要額外買膠袋或紙袋等，由於大多只講日文，旅客都要注意。」她又提到一般超市櫃台只幫客人過機，但收錢又要到自助收銀機付錢等，雖然她的日語流利，但有時都會因為對方說話太快及太急，間中她都聽不明所指。

另外，她提到在最新的《盈在日》節目中，一個以「歎」為主題的環節，分享她在箱根入住高級的温泉旅館的難忘經驗，她說:「我間房有私人室外温泉，可以獨享庭院美景，無人會經過庭院打擾到我，可隨時日浸夜浸都得。」在東京都她都體驗了一間日本傳統文化酒店，有提供清酒品嚐環節、傳統音樂表演，還可以登上天台體驗日本劍術，紫盈稱：「朝早6點幾集合，感受到東京市早晨的寧靜，空氣又清新，真的心曠神怡，第一次劍術初體驗，十分值得參與。」另一間主打高級度假享受的酒店，樓高34層可以遠眺東京鐵塔，俯瞰皇居，可欣賞到晴空塔和東京市景，她稱在浴室也看到晴空塔，讓她邊沐浴邊欣賞夜景，而酒店的SPA，令她重拾叉滿電的感覺。