向女神偷師　打造高級感秋妝

想塑造秋日感覺濃厚的妝容，眼、唇和胭脂都必需配合，最好以絲絨柔光質感為主題，同時加上各種楓葉、磚紅的飽和色調，便能盡顯時尚個性，呈現浪漫的秋日氛圍。近日，唱《女神》唱到街知巷聞的欣宜聯同性感女神周秀娜，不約而同換上秋日妝容，大家不妨向她們偷師，學化精緻秋妝。

奶油肌光澤底妝

今季的底妝除了大家一貫選擇的霧面感，還流行呈現好膚質的奶油肌膚底妝，妝效帶有微光澤感卻不顯油膩。光澤型底妝還有效掩蓋皮膚乾燥的缺點，沒有霧面的那麼乾，更不用擔心妝後兩三小時會脫皮。不過即使粉底已經是滋潤型，也需要做好妝前保養，才能令妝效更完美無瑕。Laura Mercier全新限量花漾柔粉彩妝系列的鑽光氣墊有效均勻提亮膚色、神隱瑕疵黑眼圈，用後能打造略帶光澤感的嫩滑肌膚。

柔光眼影與胭脂

胭脂與眼影除了能帶來好氣色，還具修容功效，只要搭配得好，就能讓臉部線條更立體。方法是將胭脂輕掃於蘋果肌位置，便能營造出好氣色，然後以打亮色調掃在眼睛下方及面部的中心位置提亮膚色，再以略深色調掃在顴骨、鼻樑與眉骨處，就可以提升臉部輪廓。HOURGLASS限定推出的AMBIENT六格柔光亮顏修容粉餅盤UNLOCKED帶來3款全新柔光色調，色號非常實用。由冷白色、暖調古銅色到紅陶色都有，適合大家秋冬季節使用。而RMK就帶來20款色調的單色眼影，當中具備亮澤、閃爍、啞致3款質感，大家定能從中選到心頭好，打造出柔滑細緻的妝容。

絲絨質感唇妝

最能展現出整個妝效的就是唇膏，而飽和的色調就是秋季妝容的秘訣。Nars今季邀請了鄭欣宜與周秀娜兩位女神，為大家示範她們最愛的唇色。Joyce選擇了Powermatte系列的135叛逆磚紅色號唇膏，她表示這種絲絨質感和鮮艷紅色的混合色會讓人看起來氣色更好。而周秀娜則選擇了133楓葉紅色號，濃郁的色彩只需輕輕一抹，便能輕鬆呈現飽滿雙唇，令整體形象更添自信和魅力。