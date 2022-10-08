經常發揮創意的大廚，會利用當造食材和調味料，再加上嶄新思維，不時打造出有趣的限定菜式，近日又有新推的期間限定菜式，如咖啡變美食之餘，甚至打邊爐都得，烏卒卒的拉麵和佐啤酒小食，一樣為大家帶來驚喜。

精選咖啡體驗

身為長期唔夠瞓又身心俱疲的香港人，無時無刻都需要一杯咖啡提提神。Nespresso早前和本地室內農業技術農場合作推出RE:FARM期間限定體驗，其中一個活動是RE:FARM和Asaya Kitchen合作，於現時至11月11日推出期間限定菜單，除選用咖啡渣堆肥種植的香草、微菜苗和食用花，還以咖啡入饌，當中包括挪威小龍蝦撻、Pumpkin De Provence、焗茄子、西班牙鱸魚和香蕉雪糕及杏仁果凍，吃時滲出咖啡氣息。同時間，於指定日子在尖沙咀提供一系列的活動和工作坊，讓大眾報名參加。如由現時至2023年6月就有RE:FARM導賞，現時至12月有收成體驗工作坊、2023年1月至3月有種植體驗工作坊，當中會教大家利用咖啡堆肥、選用回收粉囊鋁材做種植，加強眾人的環保意識。

暗黑拉麵

經常在網絡上看到別人弄的暗黑料理，大多都是失敗例子，但其實黑色食物都有佳品。霸嗎拉麵於10月至11月推出期間限定的極黑蒜醬油豚肉竹炭拉麵，招牌豚骨湯加秘製黑蒜醬油和生蒜，配自家製竹炭拉麵、厚切炙燒豚肉、麻藥皮蛋和其他配料，閃閃發亮的黑色料理，搶眼又美味。另外還有黑金唐揚炸雞作小食，讓大家沉浸於暗黑料理之中。

限時啤酒慶典

來到10月，有眾多啤酒節，是喝啤酒的好時機。堅尼地城GRAIN Gastropub & Brewlab將於10月21日晚上7時及10月22日下午5時舉行德國啤酒節Oktoberfest，前菜有德國海鹽蝴蝶麵包配啤酒芝士、酸椰菜炸丸子配蜜糖芥末醬、薯餅配鱈魚子及煙熏三文魚及Flammkuchen薄餅等，2款主菜包括鹽漬煙熏火腿配薯沙仔律和自家製咖喱香腸配番茄醬及Spätzle德國麵條，加指定價錢可2小時享用紅白餐酒、氣酒酒及多款啤酒，如本地手工啤品牌的Vienna Lager、King In Yellow或餐廳自釀的Gweilo Lager手工啤等，用餐時還有遊戲和現場樂隊表演，夠晒熱鬧。

咖啡變湯底

香濃咖啡除用來烹調菜式，仲可以打邊爐！滾得棧和香記咖啡合作，於油麻地分店推出期間限定的哥倫比亞の咖啡豬骨湯，上桌時，先放上豬骨湯底，待滾起後，放入特級哥倫比亞拼配浸泡式咖啡包，待8分鐘後便成為咖啡湯底，可以盡情打邊爐。濃郁咖啡香和豬骨湯底混合後，建議放入粉絲、豆腐、白蘿蔔和響鈴等索汁的食材，餐廳亦指試驗過後，咖啡湯底和牛肉也很夾。客人吃東西時，可配本地製造的Silver Moon氣泡冷萃咖啡，相信大家享用後，依然醒神。