獲王菀之大讚演技成熟！張敬軒博到盡瞓入豬屍堆

「歌王」張敬軒（軒仔）與「靈魂伴侶」王菀之（Ivana）今日（8日）到打鼓嶺出席英皇電影《超神經械劫案》開鏡拜神，老闆楊受成亦專程到場主持儀式。

該場景乃飾演村長的Ivana大本營，而演押運員的軒仔，則深入虎穴尋找遺失的人及東西。雖然2人闊別8年再合作電影，但默契依舊，還互笠高帽，Ivana大讚軒仔演技變得成熟，如同大哥哥般帶領他們，軒仔則禮上往來讚對方新片票房報捷，躍升成千萬票房「影后」，Ivana聞言笑說：「我只係其中一粒星啫！」更指是日與軒仔演對手戲即使未有爆肚，已有幾場笑場。談到其一身古怪打扮，Ivana指全因配合劇情，但自爆平日於家中也是如此裝束，故有意待電影煞科後，向劇組揀幾套回家穿，軒仔即忍不住揶揄她：「又食又拎呀！」對於2人對手戲，軒仔表示將有場對打戲：「我練好晒，有動作指導，到時唔使用替身！」

軒仔更透露日前到屠宰場拍攝被擄走戲份，被安排身處豬屍及豬內臟中間達10多小時，令其苦不堪言：「第一次體會到唱歌係咁幸福，可以有冷氣，雖然嗰日冇中暑，但焗到成身好大陣味，到第二日離開睡房一陣，再入返去時仲好大陣豬屍味。（有冇話畀工人「遮遮」知？）我有畀啲相佢睇，佢竟然話好有趣。」對於之前預告會有裸跑戲份，軒仔表示現時計劃有變，不用他上陣：「唔好影響市容。（操咗肌咪浪費咗？）我都冇時間操，不過就真係第一次拍動作戲，又有得開真槍，希望公司之後開警匪片時我有機會拍啦！」相對於軒仔高呼開槍好型，Ivana就表示當年於加拿大也開過真槍：「嗰時好興去射擊場度玩，因為平，所以今次拍戲我反而想用道具槍。」