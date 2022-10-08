本日日本：冇得買！日本限定杯麵桑拿帳篷

日本品牌出名多搞作，經常推出各種創意搞作的日清合味道味杯麵（Cup Noodle）為迎接51周年，宣布於當地舉行名為Cup Noodle Quiz Present Campaign活動(即日至明年1月31日)，送出歷來最多的18種獎品。參加者只要購買指定的16款口味合味道，便可利用智能電話掃描杯蓋QR Code獲取1分，而儲夠目標獎品要求的分數便可申請抽獎。

送出的獎品相當特別，其中一大焦點，就係與日本桑拿浴協會JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE合作的兩米高合味道造型桑拿帳篷，使用桑拿專用的日本製柴燒暖爐，暖爐更可用來煲水，可以一邊焗桑拿一邊吃杯麵！其他獎品還包括融入了品牌元素的四驅車、麻雀、耳機、保溫杯等，很多都是之前曾於社交媒體發表的創意設計，現在終於有實物了。是次活動一共會抽出2,500位幸運兒，有計劃「返鄉一遊」的朋友，不妨試試運氣。