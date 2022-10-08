男友葉韋彤被入稟申請破產　JW：唔想結婚住

歌手王灝兒 （JW）今日到荃灣出席商場騷，心情極佳的她，邊唱邊落台與fans玩自拍，她透露是次活動因疫情關係延期了一年，開心終於完成。

JW男友葉韋彤早前被入稟高院申請破產，JW今日首度開腔回應說：「好多謝大家關心，但因為係男友屋企嘅事，所以唔方便由我回應，唔想多講。」問到男友心情如何？JW說：「佢OK，有我喺度，我係開心果。（點安慰佢？）我哋所有嘢照常，我好出力工作，大家互相支持，呢樣野係一路keep住。（感情有冇受影響？）唔會嘅，我哋咁多年一路以嚟互相支持，有啲咩事有大家喺身邊，唔需要講咁多，行動最實際。」會否影響婚期？她說：「咁多年我都講過唔想結婚住，想事業行先，依家又出歌又拍劇，想繼續衝吓先。（有冇定結婚限期？）冇，係生BB要遲啲，不過依家咁先進，遲啲生BB都冇所謂。」4年後等破產令解除，與男友定下4年後約定？她說：「無去諗，我依家真係想事業做好啲，嚟緊好多嘢想做，覺得唔夠時間用，結唔結婚個感情都一樣，反而係生BB方面，又受疫情影響，要遲啲先！」JW對於被網民嘲豪門夢破及泊錯岸，她大方回應：「哈哈，啲人話我泊錯岸，先我想講我又唔係一條船，都唔係要諗住泊岸，佢哋講乜我係唔在意，最重要係我同佢係講心唔講金嘅。」

另外，她說今日不敢獻唱《美麗戰場》主題曲，笑言因首歌好難唱，她有份客串該劇，日日追劇緊貼劇情，她大讚女主角陳瀅在《美麗戰場》中十分好戲，形容是她心目中視后，JW說：「睇完《痞子殿下》到《美麗戰場》，見到佢付出好多，好努力，喺周嘉洛和朱敏瀚。心中都係視后。」