【Zac玩Zac食】心血來潮歎手工菜

2022年咁又過咗一大半啦，上半年都好似冇乜做過嘢咁，連見朋友食飯都少，呢日去尖沙K11 Art Mall，突然好掛住樓上星級酒店中菜廳嘅「四寶燉萬壽果」，疫情期間教咗我珍惜眼前人，唔好等下次，所以就搵埋好朋友嚟陪我一償心願。

打開餐牌發覺主廚黃皓勤師傅推出咗一系列嘅傳統手工菜，其中「醉龍臥雲」陳年花雕龍蝦伴粉皮，以新鮮龍蝦配上15年陳釀花雕及鴨蛋黃以提升其鮮味，墊以輕巧幼滑的粉皮，猶如遊龍醉臥雲端，粉皮吸收咗龍蝦嘅鮮味同花雕嘅酒香，絕對係呢個餸嘅亮點。

另一道「胭脂雙稻」子薑海皇脆米炒鴛鴦絲苗，以精選海鮮、自家醃製的子薑、加入紅菜頭汁的絲苗及脆米炮製，炒飯呈粉嫩胭脂色，粒粒分明、爽脆可口。一向對新豬肉冇好感，但係大廚話佢哋用咗一種新嘅植物素肉，推出咗一系列素肉精選菜式，咁就點咗個石鍋酸菜鮮菌素肉獅子頭，黃師傅用植物脢頭肉餡與切碎的筍粒及馬蹄粒製成獅子頭，配上以甘筍和西芹熬製而成的素湯、雜菌及自家醃製的酸菜，上桌時用石鍋保持沸騰的溫度，而這個獅子頭口感幾可亂真，嫩滑而味美，完全改變咗我對素肉的觀感。

Profile：Zacky Sun

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