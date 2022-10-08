齋藤愛莉　正統派超新星

所謂江山代有人才出，日本寫真界一直以來都有多不勝數嘅新人登場，不過佢哋雖然面孔新鮮，胴體亦相當鮮嫩，但係質素參差。而今日就為大家帶嚟一位超班新秀，佢就係齋藤愛莉喇！

高挑嫩白

日本寫真界近期湧現好多嫩口新星為大家獻出青春肉體及陽光氣息，佢哋唔單止甜美可人，身材亦豐滿誘人，不過大部分都係生得細細粒，想搵番個好似朝比奈彩呢類高挑美人兒真係唔係咁容易，而齋藤愛莉就係其中一位。

今年19歲嘅佢，樣子清純可人，散發出一股不經世故嘅天真同純樸感覺，同時亦具備清新綺麗氣質，相當有明星相！身材亦非常好，一來夠高挑，二來纖巧得嚟上圍豐滿，一對E Cup美巨乳又大又挺，加埋一身鮮嫩白滑嘅肌膚，而且極具透明感，難怪被稱為正統派超班新秀喇！

多才多藝

出生於德島縣嘅愛莉，從家鄉走到東京發展演藝事業，從佢現時嘅工作情況嚟睇，發展得相當順利。從事寫真演出之後，憑住天生麗質拍咗唔少備受好評嘅數碼寫真集，例如《冬之陽炎》，參加選美活動「Miss Magazine 2021」亦成功打入16強，成績總算唔錯。

除咗拍寫真之外，愛莉亦踩入電台為節目《#radionorarara》做主持，唔少人都大讚佢口才了得，上年仲有份參與演出電影《一個家族》，盡情發揮演技，認真係多才多藝。為咗有更多演出機會，愛莉積極參與電影選角嘅試鏡活動，好似最近佢就為即將開拍由真人故事改編嘅電影《逃跑的摔角手》試鏡做女主角，希望阿妹能夠成功被選中做女一啦！

齋藤愛莉最近密密拍寫真增加曝光率，從其社交網中就可以睇到佢最近又拍咗咩主題材嘅寫真喇。另外，愛莉自認係貓奴，所以亦可以睇到佢同愛貓嘅合照，相當溫馨。

Profile

年齡：19歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-24-34