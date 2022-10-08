影帝梁朝偉向韓國影迷放電：下次不會讓你們等太久

剛獲韓國釜山電影節頒發年度亞洲電影人大獎的影帝梁朝偉，昨日（7日）出席在韓國釜山舉行的電影《花樣年華》戶外坐談會及打手印儀式，吸引過千名影迷到場一睹男神風采，當中更有影迷展示寫上「梁朝偉我愛你」的應援橫額，期間更見梁朝偉貼心地為身旁的翻譯人員倒水，又冧影迷：「之前找不到藉口來韓國，今年終於有理由可以見大家了，希望下次不會讓你們等太久。」

梁朝偉的魅力，就連大會男主持也被迷倒並問：「聽說如果看到梁朝偉的眼神，回家時可能會迷路，有人說演員是銷售眼睛的職業，你認為呢？」梁朝偉聞言即笑着直視男主持，逗得對方不敢看他，即令全場大笑，他說：「眼睛是表現情感，肢體語言可以隱藏人的想法，但眼神藏不了。我是不太會表達情緒和壓力，所以演戲時更想表現出來。」男主持再問他起床照鏡時感覺如何，他笑說：「會覺得好污糟，頭髮好亂，眼睛好腫打不開。」他說家人、朋友及運動是生活中不可或缺：「我甚麼運動都做，滑雪、滑浪及爬山，我很喜歡水上運動，但只限於水面上，害怕要潛到水裏。」

曾跟台灣名導侯孝賢合作電影《悲情城市》的梁朝偉，說當時自己不懂普通話：「沒戲拍時都在房間裏，侯導演給我很多關於台灣及日本的歷史文化書。」對於合作電影《色，戒》的導演李安，他說：「為了角色，拿了40年代的書給我看，去博物館看畫，要我想像角色『易先生』的肢體語言是怎樣，教了我很多。」

談及合作了7部電影的導演王家衛時，梁朝偉指對方是其演藝生涯中最重要的導演，他笑說：「我覺得王家衛很貪心，同一場戲夏天拍了3天，秋天也拍了3天，有時候很累。可能他自己也不知道這場戲的設定是在夏天還是秋天，但我覺得很有趣，喜歡電影的人，無論拍3個月還是2年，都覺得幸福。」