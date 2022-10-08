阿Mo已摘除頸箍　看生日短片後表現感觸：爸媽，愛您們

身為女團COLLAR成員So Ching男友的舞蹈員李啟言（阿Mo），於今年7月在男團MIRROR第4場演唱會中遭墮下的巨屏壓傷，現在仍於醫院接受治療，其牧師父親李盛林在今晚（8日）發出第11封代禱信，指阿Mo已摘除頸箍：「比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開闊了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。」、「頸部及肩膊的肌肉能在治療中強化，承托頭部及頸椎的重量。」並希望阿Mo的頸脊椎神經的水腫能盡快消退：「以致神經訊號的傳遞不受影響，有助治療的進度。」

進食方面，李盛林指阿Mo「大致上已掌握飲食而很少落錯格了」，但仍不能進食固體食物：「只能進食打碎的菜和粥類。祈求他的腸胃能有良好的消化力。」而下一步的治療焦點 ，就是移除氣喉造口：「若呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，接受更強化的治療，進入復康另一階段。現間中也出現微燒會影響造口的移除。」

本月12日是阿Mo的28歲生日，李盛林稱兒子「也只能在病床上與家人渡過。」但感謝一班舞者同事及粉絲表達心意，所指的應該就是在巴士站廣告燈箱設生日應援，而李盛林和太太日前更到燈箱打卡：「下週正是啟言28歲生日，我和太太跑到祝賀啟言生日的燈箱旁，雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。他看後也很觸動地回應：『爸媽，愛您們』。啟言，盼你能勇敢的靠主耶穌走下去。」而阿Mo父母雖身心俱疲，比前消瘦，但仍會關心一直支持阿Mo的So Ching：「每星期亦數次剁碎肉、餚粥底送給啟言及蘇晴（So Ching）。」

代禱信內容如下:

感恩：

1.細閱回應，同聲阿們

感謝無論甚麼信仰的朋友親人對我們的關愛，有不下上萬的朋友點看我們的代禱信（或是轉載的）更有上千的回應，我都一一細閱和隨著你們的心意和禱告同聲阿們。英文版的代禱信也會在每週三上載臉書，讓非華語的朋友了解，知道他們也有將代禱信帶回家中，全家為啟言禱告。

2.落地信仰的經歷

是次啟言的受創，給我作為牧師並家人更體會，信仰不是在頭腦和精神上的認知，信靠主耶穌是貼地的經歷。在人生老病死的過程中，經歷這位創造主和救贖主的同行，有聖經啟示話語上的應許和安慰而感恩，同時也見證神在啟言身上奇妙的工作。

3.摘除頸箍後感受

比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開闊了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。

4.同事和粉絲的心意

下週正是啟言的生日，也只能在病床上與家人渡過。感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。

代禱：

1.啟言最新狀況

a)頸脊椎神經：

頸脊椎神經的水腫能盡快消退，以致神經訊號的傳遞不受影響，有助治療的進度。

b)摘除頸箍後：

頸部及肩膊的肌肉能在治療中強化，承托頭部及頸椎的重量。

c)進食

大致上已掌握飲食而很少落錯格了，仍不能進食固體食物，只能進食打碎的菜和粥類。祈求他的腸胃能有良好的消化力。

d)下步治療焦點 - 移除氣喉造口

若呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，接受更強化的治療，進入復康另一階段。現間中也出現微燒會影響造口的移除。

2.MO 爸媽

a)回港後適應

在這兩個多月可能因各方面的適應，爸媽的身心靈都是連繫於啟言的進展而起伏。除了要投入生活，每星期亦數次剁碎肉、餚粥底送給啟言及蘇晴。Mo爸消瘦了不少，請記念MO爸媽身心靈的安康。

b)用盡心思，同行鼓勵

下週正是啟言28歲生日，我和太太跑到祝賀啟言生日的燈箱旁，雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。他看後也很觸動地回應：「爸媽，愛您們」。啟言，盼你能勇敢的靠主耶穌走下去。