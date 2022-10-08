童顏巨乳　「泰」清純

嚟自泰國嘅網紅Nook一副童顏巨乳，真係好誘人！（互聯網）

唔少網紅為咗喺短時間內成功吸睛，不但穿着性感靚衫露乳溝，加埋意態撩人嘅動作，最好有靚景配合咁至夠完美，好似嚟自泰國嘅網紅Nook就係其中之一，配合埋童顏巨乳，係男人都會愛上佢！

大峽谷深溝

成日話要成為性感網紅，唔單止要有靚樣同埋火辣身材，仲要有性感靚衫同靚景，務求打造成時尚、旅遊兼美食達人，咁先至能喺現今網紅充斥嘅時代，成功捕捉網民嘅目光。不過凡事冇絕對，呢位嚟自泰國嘅網紅Nook，卻憑住自己一套獨特風格而成功爆紅。

大家第一眼睇到佢嘅社交平台，目光即時落喺佢個心口度，冇辦法，因為佢嗰對車頭燈唔單止超巨型，事業線仲堪比大峽谷咁深！再望真啲，發覺佢幾乎所有自拍相都係呢種風格，嗰條又深又長嘅事業線，真係極之吸睛，配合埋稚氣未脫嘅樣貌，名副其實係童顏巨乳，試問點會唔受男士歡迎吖！

初戀情人

如果大家有留意佢喺社交平台上分享嘅照片，便會發現大部分嘅自拍相例必對正鏡頭，露出深溝加埋甜美笑容。老實講，從拍寫真角度絕對唔合格，第一冇全身相，第二冇騷到上半身以外嘅身材，最重要係佢呢種恍如影證件相，最多偶爾擺出彎吓腰蕩吓奶嘅甫士，再唔係嚟多個半身背影照。如果同其他網紅嘅自拍相質素嚟睇，佢嘅拍攝及擺甫士嘅能力，話係合格都算係畀多咗佢。既然影得唔算好，甫士又冇變化，點解佢嘅社交帳號只係經營幾個月，就已經成功吸納到20萬粉絲呢？除咗童顏巨乳夠吸睛外，唔少網民話佢呢種唔造作唔擺性感甫士，又冇乜修飾嘅自拍風格，有好純情味道，予人初戀情人嘅感覺，唔知大家又認唔認同呢？

Nook嘅網名叫「nook.napa」，有逾107個貼文，擁有20萬位粉絲，當中可以睇到佢好多自拍相，每張都展露出大峽谷深溝，必定會逼爆大家嘅眼球，加埋稚氣未脫嘅樣子，真係令人愈睇愈鍾意！