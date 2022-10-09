【是日通勝】

農曆九月十四

壬寅年 庚戌月 乙未日

吉時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、結網、作灶

忌：栽種、動土、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、26、29、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

金牛座：得天時地利人和，趁運氣好做些感興趣的事。

雙子座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人很羨慕。

巨蟹座：財運稍遜，若遇上金錢損失，宜保持平常心。

獅子座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

處女座：久坐無益，抽時間做點運動，有利身心健康。

天秤座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

天蠍座：健康運最強，淺黃色衣物有助提升個人魅力。

人馬座：生活多阻滯，即使身處逆境也要保持冷靜。

山羊座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可以難倒你。

水瓶座：面露笑容，多為別人設想，霉運將離你而去。

雙魚座：財運比較差，佩戴綠松石飾物可聚財保平安。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）牛 脾氣差

鼠：有些事不可強求，否則人際關係會惡化。

牛：是日沖煞，脾氣暴躁，謀事易頭腦發熱。

虎：金錢運極差，須小心理財，要看緊錢包。

兔：在人際關係下工夫，對事業發展更有利。

龍：晚上出席社交聚會，可讓身心得到放鬆。

蛇：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

馬：相約友人吃喝玩樂，可為生活增添樂趣。

羊：待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

猴：投入工作是好，但不能忽略身邊人感受。

雞：偏財旺，易有意外進帳，讓你喜出望外。

狗：情緒低落，想法偏激，不宜作重大決定。

豬：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

巧用植物營造陽台好風水

陽台是住宅與外界最接近的地方，是家居的納氣之處。由於日照充足，在陽台擺放一些可收生旺之效的植物，除了可美化環境之外，還可化解屋外不好的風水。那麼如何巧用植物營造陽台好風水？

‧萬年青

萬年青屬天南星科，幹莖粗壯，樹葉厚大，顏色蒼翠，極具強盛的生命力。若在陽台擺放，其片片大葉伸展開來，猶如一隻肥厚的手掌伸出，向外納氣接福，可使家庭幸福、夫妻和睦。

‧金錢樹

擁有好寓意的金錢樹，不僅有觀賞價值，還能淨化空氣。金錢樹的葉片圓厚豐滿，能夠吸收外界金氣，利於為家中增財納運。

‧龍血樹

被譽為「植物壽星」的龍血樹，有延年益壽、招財旺運、保佑子孫的寓意，將其擺放在陽台，可促進家庭和睦，是重要的生旺植物之一。

‧棕竹

棕竹是一種吉祥植物，有驅邪護宅的寓意，因它常種植在宗廟附近，人們認為它是廟宇的守護神。在陽台擺放棕竹，可保住宅平安，甚至有助聚財。