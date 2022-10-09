【台北時裝周】具俊曄風騷樂當媒人　Ella步步為營

台灣女星徐熙媛（大S）的老公具俊曄昨日（8日）在台北出席《2022台北時裝周》，甫出現即成全場焦點的他，以普通話「我愛你們！」來跟大家打招呼，更說出席活動前，大S盛讚他的造型：「她看到了就說讚！」難怪風騷得滿場飛，自信滿滿的他，更稱願意當「媒人」！現場女主持LuLu問他可否介紹韓國Oppa給她認識，他即一口答應，並反問：「年紀跟我一樣的可以嗎？」日前是大S的46歲生日，和她共度婚後首個生日的具俊曄，說當日到了一間不錯的餐廳撐枱腳，當然少不了送上愛的抱抱及親吻。

另外，同場出席的台灣歌手陳嘉樺（Ella），一身貼身裙造型散發少有的優雅味道，但因腳踏至少4吋的高跟鞋，全程十分小心免跌倒出洋相，笑言是「不小心優雅」的她說：「我很久沒有當女明星了，今天造型就是呈現一種『老闆娘的秋天』！」另外，由於她是男團選秀節目《原子少年》的導師之一，對於團員何世華（小孩）日前捲入性醜聞，她語重心長的說，遇到問題就要勇敢面對：「不經一事不長一智，人生未來路很長，希望他們都可以好好地走。」她續說自己沒有他們的聯絡方法，也不會在此時打擾。