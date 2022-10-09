東方日報C2：蔣家旻成魔之路　跟張家輝學奸

蔣家旻在無綫新劇憑大奸角「反骨琪」成功彈出，她於劇中迫害家姐兼害死老竇，喪盡天良激起「民憤」，全城喊打！她坦言「成魔之路」靈感來自影帝張家輝於劇集《天地豪情》的一句經典對白，又稱見識過「心機女星」，見有記者在場即扮暈博宣傳！

早年蔣家旻憑處境劇《愛．回家》「馬子妮」一角成名，鄰家女孩形象深入民心，但她的乖乖女形象在無綫台慶劇《美麗戰場》被導演葉念琛推倒，飾演大話連篇、恩將仇報的大奸角「反骨琪」，將「家姐」陳瀅糟質得死去活來，最離譜是見錢開眼，害死一直非常疼錫她的「老竇」杜燕歌，其冷血行為激起「民憤」，人人喊打，有網民提醒她出街要小心，亦有人製作她的表情圖像洩憤。

驚出街被人打

雖然被全城鬧爆，但蔣家旻於劇集首周播出相當搶戲，加上女主角陳瀅的大反擊戲份處於鋪排階段，令到「反骨琪」人氣一時無兩，風頭完全蓋過去了法國出席時裝周缺席宣傳的陳瀅。原來蔣家旻「禽獸」一面才剛剛開始，經過首周「家無寧日」後，會選美加入娛樂圈，將會變本加厲，角色愈來愈賤格，與陳瀅上演選美風雲大鬥法。被塑造成「世紀賤精」的她接受本報獨家專訪時表示：「收到劇本其實幾興奮，可以將每個人最絕嘅陰暗面釋放晒出嚟，角色冇人性得好緊要，既然唔現實，自己更加可以去感受角色有幾咁陰暗。」

她曾在葉念琛電影《第一次不是你》飾演「阿寶」，當年首次孭飛演女主角的她獻出「第一次」有大膽激情戲，相當突破。多年後葉念琛再將她改造，變成人見人憎的角色，有機會再創事業高峰，她說：「之前冇人敢搵我做反派，係葉念琛搵我，佢只係好簡單講一個原因，話有信心我會做得到。好驚喜導演睇到我呢一面，做衰人可以盡情去做，做好人反而好難突破。」

「反骨琪」的成魔之路原來參考《天地豪情》張家輝演繹的「甘量宏」攞靈感，她說：「張家輝同郭藹明講『家咩姐啫，我姓甘㗎嘛』，抄就好難抄，就係攞呢個感覺套用去角色，去諗奸角嘅感覺係點，喺屋企不停練習，點樣可以奸啲、衰啲。開工都冇睇重播，聽到導演話『你睇吓你做得幾賤』，佢收貨就OK。」

奸角有發揮空間，抽離現實的感覺令不少演員一試上癮，她笑言：「幾過癮，都想再做多次，呢種極端嘅奸，再做想做啲深藏不露、深層嘅奸。」對於外間看好曾奪「飛躍進步女藝員」的她攞「最佳女配角」，她謙稱：「攞獎就唔敢諗咁多，希望呢個角色會係代表作。」

劇中陰招盡出的她自爆在圈中目擊過心機女「出招」：「試個有個女藝人話唔舒服，喺醫院趕返嚟拍嘢，見記者探班就突然暈低，自己仲傻更更以為佢真暈，有人提醒我唔好咁單純，話見佢捉住身邊男仔慢慢跣低，只係扮嘢。真係好勁，為咗造新聞去搞一場大龍鳳！」

葉念琛安排「洗底」

此外，蔣家旻昨日到電台受訪，問她現在出街可會小心﹖她笑言：「好彩出街冇被人打，導演都叫我唔好出街，連公司保安見到我都話睇到好激氣。好開心有咁嘅反應，亦好多謝導演，劇情寫得好中，寫到咁極端地衰。」而葉念琛表示很開心劇集於網上討論區被「洗版」：「主要都係鬧蔣家旻，最開心係有noise，收視都唔及全部人去講咁緊要。」他笑言下次再找蔣家旻拍戲，會安排好人角色讓她洗底。問到陳瀅缺席劇集宣傳可有影響？他說：「對佢嘅行程好清楚，其實佢之前都做咗好多宣傳，同埋下星期佢都會歸隊。」

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