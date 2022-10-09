【心理測驗】一秒提升運氣

正所謂「三分天注定，七分靠打拚」，努力固然重要，但如果沒有運氣相助，或多或少都會打點折扣。最近日網「shinri」一個據說可以預測提升運氣的心理測驗，不管準不準，試一試無壞呀！

【問題】

試幻想，你最喜歡的人正身處在下圖的某一個地方，你認為會在哪裏？

A.山頂

B.燈塔頂部

C.帆船

D.樹林

【結果分析】

A.深深呼吸

對你來說，在空氣清新的地方深呼吸，可以令腦筋根轉得更快，思考到更多的事情。因此建議你每當遇到問題時，都可以到接近大自然的地方，或者在家中找尋一個空氣流通的放鬆空間，作出冷靜的思考。

B.欣賞美景

觀賞美好的事物可以令你的運氣有所提升，建議可以到夜景很美的餐廳或酒吧，或者裝潢華麗的酒店。若不便外出，亦可用鮮花為家居裝飾，甚或買一本吸引你眼球的書，增加整個人的氣運。

C.珍惜時間

對現在的你來說，注重時間的管理比金錢更重要，何不嘗試一些花錢但能節省時間的事？如偶爾出門改坐的士，使用品質較好的風筒或毛巾等，充分利用、規劃時間，可以令你的運氣更佳。

D.發出短訊

如果你突然想起一位許久未見面的人，不妨給他發一條短訊， 看似一個平平無奇的舉動，亦可能會引發連鎖的反應。可能是重新建立一段感情，又可能不經意找到困境中的明燈，成為你生命中的貴人。