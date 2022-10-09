新劇與丁子朗床戰晒豪乳！關嘉敏拍嘴戲最難忘

前組合Bingo成員Carman（關嘉敏）夥拍陳瀅、朱晨麗、陳曉華、蔣家旻及劉佩玥合拍台慶劇《美麗戰場》，為力抗無綫五大花旦求上位，在劇中有場上只穿上黑Bra跟丁子朗肉拚的床上戲，其34D豪乳相及吸睛。

她接受訪問時，稱最難忘首次拍接吻戲，要勞煩劇集的執導、編劇兼監製葉念琛教接吻：「我睇劇本有場我做主動嘅咀戲，初時以為係借位，點知臨拍時先知係真，因為冇拍過好驚青，葉導就好耐性咁教我，好彩我對手係一早識嘅丁子朗，可以將尷尬感減到最低，錫完後，丁子朗仲不時問我有冇Hard Feeling，我諗大家都冇，因為我哋係好專業嘅。」

談及在無綫劇接劇，她連番多謝監製及導演夠大膽：「好感恩各位監製同導演嘅賞識，安排好多唔似我，兼且好有發揮、具挑戰性嘅角色，目前我大部份有扮拍嘅劇集都未出街，我都好期待、好緊張出嚟嘅效果，想睇吓個效果係點，等自己再改善，為報答各位伯樂，我會交足功課追進度，希望唔好令對我有期待嘅各位失望。」

現時正學戲的她，問是否視當女主角為目標？她坦言：「梗係好期待有齣自己做女主角嘅代表作，不過我覺得自己仲要進修，離女主角仲有好遠路，日前我以觀眾記得同鍾意我嘅角色為目標先。」問可敢如陳敏之、林夏薇挑戰裸體戲？她謙說：「如果我好似兩位前輩咁好身材，我接受到架，只係怕觀眾接受唔到我啫，如果角色需要，要畀啲時間我操吓，之前成功拍跳樓戲，覺得需要嘗試唔同嘅嘢。」但她強調就算拍劇幾忙都好，都不會放棄跳唱的初心，其唱片公司已籌備新歌以配合其劇集推出。