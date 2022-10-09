四圍辣火頭！Justin不滿Kanye屈老婆整容堅決絕交

美國麻煩天王Kanye West近期周圍辣火頭，除了穿着「白人生命很重要」（White Lives Matter）爭議性字句的T恤惹批評之外，連日來亦四圍「挑機」批評前妻Kim Kardashian等人，而前日她繼續在社交網留言寸爆美國超模Hailey Bieber，指她整過個鼻之外，又貼上她與他的死敵男歌手Drake的拍拖舊照，因而被傳令Hailey的天王老公Justin Bieber大為不滿與他絕交！

據知Justin認為Kanye太過火，而他與妻子Hailey對Kanye的言論感到受傷害。有消息人士指Justin認為自己一直都好支持Kanye，但今次他認為需要為妻子企出來。咁到底Kanye因乜事要批評Hailey，原因是上周Kanye因穿着爭議性字句T恤而被《Vogue》雜誌編輯Gabriella Karefa-Johnson批評， 之後多位模特兒包括Gigi Hadid以及Hailey都留言力撐Gabriella，雖然Hailey沒有點名批評Kanye，但仍令他不滿留言：「等陣，我又被取消？？？Justin請你話畀我知。」之後Kanye就直指Hailey整過個鼻以及分享她與Drake2016年的緋聞報道，並留言寸Justin：「喺我發嬲之前，管下你條女。你原本係我朋友，係咪？」

由於Kanye連番言論涉違反社交網規條而被刪走大量內容。Kanye不滿被社交網刪文即貼上與Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）一同唱卡拉OK的舊照，並留言說：「你睇下呢個阿Mark（朱克伯格），你點可以從社交網中踢走我。你以前都係我嘅黑Ｘ。」