黃寶欣向阿女隱瞞患癌事實　打標靶痛不欲生想自殺

歌手黃寶欣推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，近日接受電台訪問時稱，2年前發現患上癌症，經歷手術、化療及標靶治療抗癌康復後，重燃對唱歌的一團火，更請來好友蔡濟文出山開金口唱。

相隔30年再錄專輯兼請來蔡濟文合唱《大會堂演奏廳》，她談及2人的友情源於亞視拍劇年代，坦承當年聽從對方的意見轉行退出娛圈：「我知《流行經典》監製找蔡濟文上節目多次也遭拒絕，因他今天是生意人，面對鏡頭有壓力。但我好想這專輯有首合唱歌，亦好懷念他把聲，我在一次飯局中邀他合唱，最初他反應也是擘大了口，意思是『唔係吖嘛』，我即時說：『我應承你只賣藝不賣身！』即不需要宣傳及做任何訪問，蔡仔就爽快答應！」

黃寶欣坦承當初得知患癌時好驚好難過，因是處女座不能接受自己身體不完美，所以瞞着一對仔女，還若無其事般跟阿女到日本旅行，但自己會匿埋喊，旅程第3天，被阿女聽見自己跟醫生通電，當時囡囡又驚又擔心，她說：「好記得旅程其中1天浸完溫泉沖涼時突然暈倒，失去了知覺分幾鐘，轉醒時發現佢很緊張保護我的頭怕我受傷，不停喊：『媽咪！你醒呀！』就知她很怕失去我，整個旅程還一直都拖着我的手。」

談及阿女的轉變，黃寶欣多次哽咽，又透露抗癌期間曾萌生自殺念頭：「化療時我還是充滿鬥志，但之後要打標靶很痛苦。雖然仔女在美國工作讀書也會輪流返香港陪我，但當他們一走，我就很辛苦及孤獨，自覺兩腳一伸也不會影響任何人，當沒存在價值時，生存還為了甚麼？不過慶幸仔女很快回來，就沒事。」