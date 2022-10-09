嘩鬼惡人節日出動　要驚嚇還是要搗蛋？

今個月底就到萬聖節，一班嘩鬼、惡人早就準備就緒，同大家嚇餐飽，今年不少場地都大搞萬聖節活動，包括兩大主題公園，想知有甚麼節日新搞作？立即去片！

今年迪士尼樂園以「Disney Halloween Time」為主題，一眾迪士尼惡人和迪士尼朋友傾巢而出，除了有南瓜王Jack、萬聖節造型的LinaBell，最意想不到是有灰姑娘個後母同兩個家姐，而經典節目「惡人舞動迪士尼」亦有黑魔后全新登場！樂園更將河景餐廳打造為怪誕城，推出「阿Jack怪誕大餐」。另外還大玩萬聖節必備的Trick-or-Treat，準備好糖果袋，多個南瓜頭趣玩站等着你。

至於出名嚇破膽的海洋公園哈佬喂，今年就有個大「格」新，大玩「園」宇宙風格，掃描園內遍布景點裏不同角落的metaverse gateway，帶你進入虛擬世界。當然公園亦保留驚嚇元素，重點的鬼屋四重奏，包括有潛藏不明外星生物的「潛逃太凶艙」、無人廢墟尋找靈符的「惡靈廢墟」，有兵馬俑大軍追捕活人的「秦陵大逃脫」，以及被詛咒的大宅「咒偶」，絕對令你失聲尖叫。

若果心臟未夠強，負荷不到「哈佬喂」，香港樂高探索中心都有萬聖節活動，舉行適合小朋友玩的小魔怪狂歡派對，4位「魔音樂隊」成員偷偷溜進迷你天地，大家要把他們匿藏的位置拍攝下來，而全新4D動感體驗「小魔怪追逐戰」亦會首次放映；另外淘氣搗蛋的骷髏人亦會現身，與小朋友一起派對狂歡；還有巨型樂高南瓜打卡位，讓大家留影展現鬼怪一面。

除了以上提到的體驗活動，龍島就配合節日傳統「Trick or Treat」，打造兩款趣怪的萬聖節禮盒，有6件裝的南瓜派對朱古力禮盒，以詭趣小南瓜為主題，配以橙與黑色；還有8件裝的嘩鬼來襲雜錦禮盒，有科學怪人、三眼小鬼、骷髏頭、木乃伊等造型曲奇，還有全新的蛋白餅，化身成淘氣小鬼及小南瓜的得意造型，送禮抑或自私食都夠應節。