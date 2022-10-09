郭鬼鬼被寸「靠奶博版面」　一句神回令酸民刪文

台灣性感網紅郭鬼鬼因天便臉孔和火辣身材，素有「雪乳戰神」的封號，日前她為節目前往台中南天宮介紹民俗文化，並晒出一張穿上節目的黃色T恤自拍，即引起不少網民留言攻擊，對此，郭鬼鬼一一進行反擊。

郭鬼鬼於昨日（8日）於限時動態表示，原本想賴床玩手機，結果回覆大家留言變得很有精神：「以下給大家看看幾則有趣的留言！」原來因為有酸民在留言：「這假奶吧看起來超硬的！」郭鬼鬼即回：「原來硬度是用看的？長知識了！」還有人留更惡心的留言，她則高EQ回覆道：「惡心的叫人情何以堪！」更表示：「同學，你以前是我粉絲，這留言真得惡心到叫人情何以堪了！我說過有時候忙沒回到留言，但我會記住你們有留言的人，這可不是幹話」。

其中針對胸部的留言：「不知衣服一脫，長輩掉到哪？」、「這樣要怎麼紅，要大方一點，露大點」、「靠奶搏版面」，郭鬼鬼也退擊：「放心！不會掉在你家」、「這樣包緊緊都看到奶？難道你有透視眼？」結果酸民不想自討沒趣，刪除該留言，郭鬼鬼說：「你這樣太過分喔！刪甚麼留言啦，罵完人不用留下痕迹的嗎？還好我已經截圖放出來讓大家笑了！」