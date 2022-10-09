獎門人︱曾淑雅口技獲讚！何依婷被陳山聰「光速」狂揈

台慶劇《美麗戰場》的演員陳山聰、陳瀅、何依婷、林盛斌（Bob）、蔣家旻、朱晨麗及曾淑雅（Jumbo）等拉大隊現身《開心無敵獎門人》，《美》劇監製葉念琛也有現身撐場。

在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」中觀眾大飽眼福，兩隊「女神」陳瀅、Jumbo、朱晨麗、何依婷等傾巢而出落力「啜」，其中Jumbo百發百中的口技獲大讚「好識啜」，「獎老」錢嘉樂亦忍不住搞笑謂：「留個電話畀我！」

而在「開心無敵呼拉圈」遊戲中，腰力及臂力驚人的陳山聰以近乎「光速」狂揈何依婷，被任由擺布的何依婷嚇到全程奪命狂呼，但身高1.74米的Jumbo一開波已慘遭拍檔Bob拋落地，出力狂揈仍零進展的Bob攰到向對方大叫：「你要郁㗎！」結果Jumbo生擒人夫Bob主動爬圈圈，Bob即笑言：「呢個遊戲都幾好玩喎！」之後朱晨麗接力與Bob上演「示範賽」，惟表現勁論盡更差點仆落地。

另外，曾經在「辣辣壽司邊個食」遊戲中連吞3件壽司致噴鼻血的Bob，今次再慘遭隊友蔣家旻、Jumbo等陷害，被「質」到滿口都是食剩的辣辣壽桃包，更辣到標冷汗。而兩位人夫Bob與山聰玩「開心無敵拍拍拍」時，瘋狂喪爆「有味」答案互相傷害，搞到連獎門人曾志偉看不過眼要煞停比賽：「你呢兩條友吖，我都唔知出唔出到街！」